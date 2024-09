Con sông nào dài nhất Châu Á?

icon Nho Quế, Hà Giang

icon Ông Đốc, Cà Mau

icon Vàm Nao, An Giang

Câu trả lời đúng là đáp án C: Sông Vàm Nao ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, được xem là dòng sông ngắn nhất Việt Nam. Sông có chiều dài 6,5 km, rộng bình quân 700 m, độ sâu trên 17 m. Vàm Nao nối liền sông Tiền và sông Hậu, như hình chữ H, theo hướng Ðông Bắc - Tây Nam giữa hai huyện Phú Tân (bờ trên, hữu ngạn) và Chợ Mới (bờ dưới, tả ngạn). Đây là một tuyến giao thông đường thủy quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Sông Vàm Nao tuy ngắn nhưng do sự cấu tạo của địa hình cộng với tốc độ dòng chảy mạnh nên hai cửa sông quanh năm hình thành những xoáy nước rất dữ. Tương truyền, thuở xa xưa, đây là đường của những đàn voi và trâu rừng đi qua, lâu ngày thành con rạch nhỏ, rồi dần dần bị áp lực của sông Tiền và sông Hậu chảy xiết, mà thành một con sông như ngày nay.