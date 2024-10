Biển Đỏ nối với kênh đào nào?

icon 30 độ

Câu trả lời đúng là đáp án B: Nhiệt độ vào mùa hè ở Biển Đỏ có thể lên đến 40 độ C và độ ẩm cũng tương đối cao. Ngoài ra, những khoảng thời gian khác nhiệt độ đạt trung bình từ 8 đến 28 độ C. Lượng mưa hàng năm ở Biển Đỏ là tương đối ít, điều này là đối lập so với thời kỳ xa xưa khi mà lượng mưa mỗi năm ở đây rất lớn. Điều này được minh chứng thông qua các hiện vật thời tiền sử mà giới khoa học tìm thấy tại đây. Chính vì ít mưa nên mùa hè ở Biển Đỏ không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Thay vào đó thì khí hậu mùa thu và mùa đông thích hợp hơn. Mùa xuân nếu như không có gió bão thì cũng là thời điểm thích hợp để đi tham quan ngắm cảnh hay thực hiện các hoạt động ngoài trời khác.