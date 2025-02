Tuyển sinh khối trường Công an năm 2025: Thay đổi thế nào?

TP - Kì thi đánh giá tuyển sinh khối trường Công an nhân dân (CAND) năm nay sẽ có những điều chỉnh để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, cấu trúc đề thi có sự thay đổi so với những năm trước.

Kiến thức vận dụng chiếm 50%

Bộ Công an tổ chức kì thi đánh giá từ năm 2022, kết hợp điểm bài thi này với điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển chọn thí sinh. Trong đó, tổng điểm của ba môn trong kì thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%. Năm 2024, tám trường CAND tuyển 2.150 sinh viên nhưng có tới 18.000 thí sinh tham dự kì thi này. Điểm chuẩn cao nhất theo công thức trên là 25,52.

Kì thi đánh giá tuyển sinh CAND là một trong những nội dung nằm trong Đề án số 04 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND của Bộ Công an về công tác tuyển sinh.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Đào tạo (Bộ Công an) chia sẻ, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh THPT tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định Bộ GD&ĐT. Được sự đồng ý về chủ trương của lãnh đạo Bộ, Cục Đào tạo đã chủ động phối hợp các học viện, trường ĐH CAND, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, các trường THPT, các chuyên gia trong và ngoài ngành để tổ chức xây dựng dạng thức đề thi kì thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025.

Đến thời điểm hiện nay, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã tổ chức hội thảo và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phương hướng triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2025, theo hướng: bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn; đảm bảo cân đối giữa thời lượng, mức điểm và khối lượng kiến thức theo lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội; tăng cường mức độ kiểm tra, đánh giá khả năng học tập môn ngoại ngữ (ngôn ngữ Anh) của thí sinh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và xu thế đào tạo trong thời gian tới, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao tỉ trọng mức độ kiến thức cấp độ vận dụng tăng từ 40% trong năm 2024 lên 50% trong năm 2025; đánh giá lĩnh vực kiến thức theo tỉ lệ 70% kiến thức lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, 11.

Cụ thể, bài thi gồm ba phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Phần tự luận bắt buộc gồm một câu nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25. Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), Lịch sử 10 câu (10 điểm), Ngoại ngữ 20 câu (15 điểm).

Phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu (15 điểm). Thí sinh chọn một trong các môn Vật lí (mã bài thi CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lí (CA4). Như vậy cấu trúc bài thi đánh giá phục vụ tuyển sinh các trường CAND năm 2025 khác với những năm trước.

Cụ thể, năm 2024, bài thi gồm 2 phần: phần 1, phần trắc nghiệm của hai mã giống nhau, kiểm tra kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và ngoại ngữ; phần 2 tự luận, thí sinh chọn một trong hai mã bài là CA1 và CA2 (phần tự luận của bài CA1 là môn Toán, còn CA2 là Văn).

Văn bằng 2 cũng thay đổi

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cũng cho biết tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ ĐH CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên các trường ngoài ngành CAND (văn bằng 2) cũng có điều chỉnh nhằm tuyển sinh nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ Công an, đặc biệt số thí sinh đã được đào tạo các ngành, chuyên ngành hiện nay các trường trong CAND chưa đào tạo được.

Cục Đào tạo đã báo cáo lãnh đạo Bộ có những điều chỉnh trong tổ chức tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới, cụ thể: thí sinh dự tuyển sẽ thực hiện một bài thi gồm 2 phần (phần tự luận 1 là nghị luận về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; phần tự luận 2, thí sinh lựa chọn một trong các môn phù hợp với thế mạnh của bản thân để dự thi, gồm: Toán Cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lí luận Nhà nước và Pháp luật).

“Việc thí sinh được lựa chọn nội dung thế mạnh để dự tuyển, đã góp phần đánh giá, tuyển chọn được những sinh viên có trình độ cao ở văn bằng 1, đồng thời phù hợp để đào tạo tiếp tục văn bằng 2 nghiệp vụ trong CAND. Như vậy, sinh viên đã tốt nghiệp ngành Ngân hàng, Tài Chính, Kinh tế có thể lựa chọn phần thi Kinh tế học vĩ mô; tốt nghiệp khối kĩ thuật, công nghệ có thể lựa chọn môn thi Toán cao cấp…”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, sinh viên sau khi trúng tuyển, trên cơ sở chuyên ngành đã được đào tạo ở trường ĐH ngoài ngành, sẽ được học thêm các môn học của ngành công an. Sau khi ra trường, họ đầy đủ kiến thức tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến lĩnh vực yêu cầu của Bộ Công an.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chia sẻ thêm, Bộ Công an đã xây dựng và thẩm định xong chuẩn chương trình đào tạo trình độ ĐH theo quy định của Bộ GD&ĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH (Bộ Công an đang đợi Bộ GD&ĐT ban hành).

Trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo được ban hành, Bộ Công an sẽ hướng dẫn các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng các quy định theo chuẩn chương trình của Bộ GD&ĐT và cập nhật những nội dung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Khối trường CAND và khối trường quân sự (Bộ Quốc phòng) có những quy định riêng về tuyển sinh hằng năm đối với ĐH chính quy. Cụ thể, thí sinh phải sơ tuyển đầu vào, chỉ được đăng kí nguyện vọng 1 vào một trong hai nhóm trường này.