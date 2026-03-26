Đề xuất sắp xếp, tinh gọn hàng loạt trường học ở Hà Nội

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất từ nay đến năm 2030, sắp xếp, sáp nhập một số trường mầm non, tiểu học, THCS ở 18 xã, phường. Bên cạnh đó, tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lí theo hướng giảm hiệu trưởng, kế toán, xây dựng mô hình trường đa cơ sở.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về phương án sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.

Ở bậc THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất giữ nguyên 124 trường vì nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT ở Hà Nội vẫn gia tăng.

Trong năm học 2025-2026, trường học có quy mô số lớp và số học sinh thấp nhất là Trường THPT Đỗ Mười (418 học sinh); trường học có quy mô số lớp cao nhất là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tổng số 69 lớp.

Đối với các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị sắp xếp lại trường học ở 18 xã, phường như: Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng...

Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ sáp nhập

Nguyên nhân phải sắp xếp lại là vì quy mô trường, lớp dưới mức chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được quy định về số lượng lớp học hoặc sĩ số theo Điều lệ trường học hiện hành. Nhiều trường không đủ số lớp tối thiểu, chỉ có từ 5 đến 8 lớp học.

Ví dụ, THCS Phú Mãn thuộc xã Phú Cát chỉ có 5 lớp; Trường Mầm non Huyện thuộc xã Đan Phượng có 8 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà thuộc xã Phúc Lộc chỉ có 5 lớp.

Quy mô học sinh thấp, tuyển sinh khó khăn dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo như: Trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại Phường Cửa Nam.

Bên cạnh đó, một số trường có diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Đặc biệt phổ biến tại các khu trung tâm hoặc các khu vực dân cư cũ, điều kiện cơ sở hạ tầng không cho phép nhà trường phát triển.

Nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp hoạt động khó khăn. Ví dụ, Trường Mầm non Chim Non thuộc phường Ngọc Hà chỉ có 252,2m2...

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nêu thực trạng một số trường xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng bộ môn, sân chơi, chưa đạt chuẩn.

Ngoài ra, còn bất cập khác là có những trường chỉ cách nhau từ 200m đến dưới 1,5 km dẫn đến lãng phí và cạnh tranh nguồn tuyển sinh không cần thiết.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, năm 2026-2027 sắp xếp 811 trường mầm non hiện có xuống còn 788 trường, giảm 23 trường. Sắp xếp 728 trường tiểu học thành 724 trường, giảm 4 trường.

Sắp xếp 614 trường THCS giảm còn 606 trường, giảm 8 trường.

Giảm hiệu trưởng, phát triển trường đa cơ sở

Giai đoạn 2028 - 2030, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục rà soát, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý.

Cụ thể, giảm số lượng hiệu trưởng, kế toán, văn thư... mà vẫn giữ nguyên số lượng các điểm trường để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh.

Những trường mầm non, tiểu học, THCS có quy mô số lớp/trường thấp sẽ tổ chức lại thành trường học đa cơ sở.

Dự kiến, sẽ có khoảng 429 trường mầm non, 260 trường tiểu học, 352 trường THCS thuộc diện sắp xếp lại trong giai đoạn này.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ sẽ giúp hình thành các trường chuẩn quốc gia với quy mô phù hợp, tập trung được nguồn lực cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giỏi.

Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở như trên, Thành phố sẽ phát triển mô hình “Trường nhiều cấp học” (liên cấp).

Theo lí giải, cách làm này sẽ làm giảm đầu mối quản lí. Thay vì mỗi cấp học trên cùng một địa bàn hoặc cùng một khu vực phải có một ban giám hiệu và bộ phận hành chính riêng biệt, Thành phố có thể sáp nhập hệ thống quản lý lại thành một trường liên cấp.

Khi đó, chỉ cần 1 hiệu trưởng điều hành chung, 1 bộ máy hành chính (kế toán, văn thư), giúp tinh gọn tối đa nhân sự gián tiếp trong khi các điểm trường vẫn hoạt động bình thường.

Tiêu chí là, trên địa bàn xã, phường các trường tiểu học, THCS có quy mô số lớp/trường chưa đáp ứng yêu cầu sau sẽ tổ chức lại thành trường liên cấp. Sau khi tổ chức lại không quá 50 lớp/trường.

Một mô hình nữa có thể áp dụng là triển khai mô hình “Liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã”.

Mô hình này cũng nhằm làm giảm đầu mối quản lí.

Khi đó, tại các phường/xã liền kề nhau có các trường quy mô nhỏ, có thể áp dụng mô hình tổ chức thành một “Cụm trường".

Cụm trường này sẽ hoạt động dưới sự điều hành của một hội đồng trường hoặc một ban quản lý chung. Các trường trong cụm sẽ chia sẻ chung nguồn lực về cơ sở vật chất (sân thể thao, phòng thí nghiệm) và nhân sự hành chính, giáo viên chuyên biệt.