Hà Nội: Học sinh diện tuyển thẳng lớp 10 chỉ được chọn trường công lập gần nhà

TPO - Một điểm mới được Sở GD&ĐT Hà Nội quy định trong mùa tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2026 - 2027 là trường hợp học sinh thuộc diện tuyển thẳng không còn được chọn trường theo ý muốn, thay vào đó hệ thống sẽ định vị trường gần nhà.

Theo hướng dẫn của Hà Nội, năm nay, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường THPT công lập gần nhất thuộc xã, phường nơi học sinh cư trú. Trường hợp, xã, phường nơi học sinh cư trú chưa có trường THPT công lập thì học sinh được đăng ký xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên gần nơi cư trú nhất.

Đây là quy định mới trong mùa tuyển sinh năm nay. Những năm trước, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng có thể đăng ký vào một trong những trường THPT công lập bất kỳ thuộc khu vực tuyển sinh.

Với quy định mới, học sinh ở khu vực nào sẽ phải đăng ký chọn trường công lập gần nhà nhất.

Được biết, theo thông tin cư trú của học sinh, hệ thống GIS sẽ tính toán và định vị đúng trường “gần nhất” học sinh được đăng ký xét tuyển thẳng. Điều chỉnh này được cho là nhằm đảm bảo công bằng, thuận lợi trong việc đi lại của học sinh.

gfdug.jpg
Học sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Hà Nội cũng quy định, trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Khi đó, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập bất kỳ trên địa bàn thành phố như các học sinh khác.

6 trường hợp tuyển thẳng

Theo quy định, hiện có 6 đối tượng thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập gồm:

Thứ nhất: Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025-2026 được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường Phổ thông dân tộc nội trú

Thứ hai: Học sinh là người dân tộc rất ít người thuộc 1 trong 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Thứ ba: Học sinh khuyết tật, bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Thứ tư: Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

Thứ 5: Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

Thứ 6: Vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên.

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngày 10/4.

Chậm nhất ngày 9/5/2026, Sở GD&ĐT công bố danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng.

