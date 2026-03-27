Lần đầu tiên sinh viên quốc tế tham gia hội nghị nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Y Hà Nội

TPO - Đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên đến từ ST. Scholastica's college Tacloban, Philippines đã giành giải Nhất tại Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội mở rộng lần thứ XII.

Hội nghị đã thu hút 107 báo cáo viên đến từ nhiều trường Đại học Y - Dược trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của hội nghị năm nay là các báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên.

Các phiên báo cáo được tổ chức song song 11 tiểu ban chuyên ngành, bao gồm đa dạng lĩnh vực từ Khoa học cơ bản, Y học lâm sàng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dược học đến Giáo dục y học.

Mỗi tiểu ban đều có sự tham gia của hội đồng giám khảo là những giảng viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Những nhận xét, đánh giá và góp ý của Ban giám khảo đã mang lại giá trị chuyên môn sâu sắc, giúp các báo cáo viên hoàn thiện kiến thức và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Các sinh viên được trao giải Nhất. Ảnh: NTCC

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, vai trò của nghiên cứu khoa học ngày càng trở nên thiết yếu đối với đào tạo y khoa. Một người thầy thuốc trong thời đại mới không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn cần có khả năng tiếp cận tri thức, phân tích dữ liệu và đóng góp vào sự phát triển chung của khoa học y học.

Báo cáo tổng kết hội nghị của Phòng Quản lí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt về số lượng và mức độ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đáng chú ý, toàn bộ báo cáo tham dự đều do sinh viên thực hiện, phản ánh sự chuyển biến trong đào tạo khi nghiên cứu dần trở thành một cấu phần quan trọng.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ, hội nghị còn ghi nhận sự tham gia của nhiều đơn vị ngoài trường, với 11 báo cáo đến từ các cơ sở đào tạo khác. Lần đầu tiên báo cáo quốc tế từ Myanmar và Philippines. Điều này cho thấy hoạt động nghiên cứu sinh viên đang từng bước mở rộng kết nối và hội nhập.

Sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu. Ảnh: NTCC

Một điểm nhấn khác là sự đa dạng về ngôn ngữ học thuật. Bên cạnh các báo cáo bằng tiếng Anh, hội nghị còn có 2 tiểu ban báo cáo bằng tiếng Pháp với tổng số 14 đề tài. Việc có sự tham gia của giám khảo là chuyên gia nước ngoài cũng góp phần nâng cao tính chuẩn mực và khách quan trong đánh giá.

Theo báo cáo tổng kết, hội nghị đã trao tổng cộng 56 giải thưởng, phân bổ cho 11 tiểu ban, cho thấy mặt bằng chất lượng giữa các lĩnh vực tương đối đồng đều. Một số đề tài được đánh giá có chất lượng tốt, có tiềm năng phát triển thành công bố khoa học.

Tuy vậy, dữ liệu cũng chỉ ra những hạn chế đáng lưu ý. Một số báo cáo còn thiếu tính mới, thiết kế nghiên cứu chưa phù hợp, việc xử lí số liệu chưa tốt. Bên cạnh đó, kĩ năng trình bày và phản biện của một bộ phận sinh viên vẫn còn hạn chế, thể hiện qua sự thiếu tự tin hoặc chưa nắm vững nội dung cốt lõi của đề tài khi trả lời câu hỏi.

Thực tế này cho thấy, dù phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên y khoa đang phát triển, chất lượng vẫn chưa đồng đều và cần được nâng cao một cách bài bản hơn.

Từ kết quả hội nghị, có thể thấy việc mở rộng quy mô và tăng cường hội nhập quốc tế là những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng thực chất, các cơ sở đào tạo cần chú trọng hơn đến việc trang bị phương pháp nghiên cứu, kĩ năng phân tích số liệu và năng lực trình bày học thuật cho sinh viên.

Hội nghị khoa học sinh viên không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là "thước đo" phản ánh chất lượng đào tạo. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động này sẽ góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực y khoa có năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế.