Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị: Tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, tiền thân là Trường Giáo viên Dạy nghề xây dựng, được thành lập ngày 17/02/1976 theo quyết định số 819/BXD-TC của Bộ Xây dựng. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã nhiều lần đổi tên và kể từ tháng 02/2004, trường được mang tên là Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Trải qua nhiều biến động với những cơ hội, khó khăn và thách thức (chuyển về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ năm 2024; trực thuộc Bộ GD&ĐT từ năm 2025), song nhà trường luôn nỗ lực phát triển và khẳng định là một cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước.

Trong gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (CUWC) luôn nhận được sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, học sinh sinh viên (HSSV) được học tập trong điều kiện thuận lợi nhất từ phòng học lý thuyết, phòng thực hành đến hệ thống nhà xưởng với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Với phương châm xuyên suốt trong đào tạo “Kỷ luật là sức mạnh, thành Nhân trước khi thành Tài”, nhà trường không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng nghề cho HSSV mà còn hình thành, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho các em.

Mỗi khóa học tại trường đều bắt đầu bằng chương trình Giáo dục đầu khóa và Quốc phòng An ninh (còn được gọi là Học kỳ quân đội) góp phần không nhỏ trong giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Hiện nay, CUWC đào tạo các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và hệ 9+ (còn được gọi là hệ Song bằng – học song hành chương trình văn hóa THPT và chương trình Giáo dục nghề nghiệp).

Với hơn 20 ngành nghề của mỗi hệ đào tạo, CUWC đã thu hút hơn 2.000 HSSV theo học trình độ Cao đẳng và Trung cấp; gần 2.000 học sinh học chương trình văn hóa phổ thông (hệ Giáo dục thường xuyên) và hàng nghìn học viên các lớp ngắn hạn. Một số nhóm nghề có thế mạnh và thu hút HSSV tham gia học tập như Kiến trúc – Xây dựng, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin – Kế toán, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn và Công nghệ Ô tô.

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị với đội ngũ cán bộ giảng viên có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm, luôn đoàn kết, tận tụy và tâm huyết với nghề.

Trường hiện có 3 chuyên gia cấp thế giới và khu vực, 3 chuyên gia nghề cấp Quốc gia, 7 chuyên gia cấp bộ và nhiều giảng viên đoạt giải tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhà trường luôn chú trọng và nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, ứng dụng và tiếp cận công nghệ mới; phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên kết trong và ngoài nước trong trao đổi giảng viên, chuyên gia và chuyển giao công nghệ.

Gần 50 năm xây dựng và phát triển cũng là thời gian ghi dấu ấn trong thành tích đào tạo của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị. HSSV Nhà trường đã ghi danh tại các kỳ thi Kỹ năng nghề trong nước và quốc tế, chinh phục kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Quốc gia với 19 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ, 3 giải khuyến khích; cấp ASEAN với 7 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và 4 chứng chỉ nghề xuất sắc; cấp Thế giới với 05 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đoàn học sinh hệ song bằng tham gia kỳ thi học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12 thành phố Hà Nội giai đoạn 2020–2025 với 139 giải thưởng, trong đó có 10 giải Nhất, 34 giải Nhì, 49 giải Ba, 46 giải Khuyến khích…

Nhằm đáp ứng nhu cầu người học và thị trường lao động, trong nhiều năm trở lại đây, CUWC tập trung xây dựng mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước, phối hợp với doanh nghiệp trong truyền thông; đồng hành trong tuyển sinh, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng nhân lực. Phương châm “cùng doanh nghiệp – vì doanh nghiệp” đã giúp CUWC trở thành điểm đến trong đào tạo, đào tạo theo đơn đặt hàng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí; điện – điện tử; cấp, thoát nước và phát triển đô thị thông minh.

Với những thành tích nổi bật, tập thể nhà trường và các nhà giáo đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Xây dựng, Cờ thi đua Thành ủy Hà Nội cùng nhiều bằng khen của các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và địa phương. Đảng bộ nhà trường nhiều năm là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhà trường đặt mục tiêu “đến năm 2030 trở thành cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, lấy đào tạo chất lượng cao làm giá trị cốt lõi, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước; xây dựng Nhà trường theo mô hình cơ sở đào tạo thông minh, quản trị hiện đại, tương đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khu vực, với bộ máy tổ chức tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, tăng quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc”.

Quyền lợi của học sinh khi học tập tại trường:

- Học sinh được miễn phí học nghề (chỉ phải đóng học phí học văn hóa)

- Được học tập theo chương trình đào tạo tiên tiến, trang thiết bị phục vụ giảng dạy hiện đại, đồng bộ với đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Môi trường sư phạm “Xanh – sạch – đẹp”, an toàn, thân thiện và không tạo áp lực cho HSSV.

- Tất cả sinh viên được rèn luyện và phát triển bản thân khi tham gia Học kì quân đội, được học miễn phí võ thuật, nhảy dân vũ, học ngoại ngữ với người nước ngoài, học kĩ năng mềm,…

- Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định hiện hành; Được xét cấp học bổng cho những học sinh có kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

- Nhà trường có Ký túc xá khép kín với đầy đủ tiện nghi: điều hòa, bình nóng lạnh, máy giặt, wifi,… cho sinh viên có nhu cầu ở nội trú.

- Hoàn thành chương trình THPT, học sinh được tham dự kì thi THPT quốc gia để lấy bằng tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Đại học, đồng thời được cấp bằng Trung cấp chính quy (đối với chương trình Giáo dục nghề nghiệp hệ 3 năm) hoặc Bằng Cao đẳng chính quy (đối với chương trình giáo dục nghề nghiệp hệ 4 năm).

- Sau khi tốt nghiệp, nhà trường cam kết giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong nước hoặc đi học tập, lao động ở nước ngoài như CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Hiện nay, nhà trường đã hình thành “mạng lưới” gồm gần 200 doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác trong tư vấn, tuyển dụng các ngành nghề mà nhà trường đang đào tạo.