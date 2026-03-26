Khi tài năng chưa phải là điều nổi bật nhất

Với học sinh True North International School (TNIS), cánh cửa đại học không phải là vạch đích, mà là kết quả của một cuộc "lột xác" ngoạn mục về con người. Câu chuyện của Lưu Tiến Minh Nghĩa (12I) là một minh chứng sống động. Khi nhìn vào hồ sơ của Lưu Tiến Minh Nghĩa trong ngày đầu tiên em đến với TNIS, nhiều người sẽ thấy đó là hình ảnh của một học sinh được nuôi dưỡng rất “chuẩn bài”.

Lưu Tiến Minh Nghĩa (12I) vừa nhận thư mời nhập học tại Cornell University

Một profile “tốt” nhưng phổ biến

Ít ai biết rằng, trước khi sở hữu tấm thư mời nhập học ngành Food Science tại Cornell University (ĐH danh giá thuộc nhóm Ivy League – Hoa Kỳ) Minh Nghĩa (lớp 12I) từng là một học sinh khá trầm. Em học tốt, chơi thể thao tốt, có thái độ tích cực và ký luật, nhưng không có một giải thưởng quốc gia trong lĩnh vực nào. Nhìn vào hồ sơ của Nghĩa, người ta không thể chú ý ngay lập tức vào bất kì điều gì, không có điểm sáng nào thật sự vượt trội. Trong nhiều hệ thống giáo dục, một hồ sơ như vậy thường được xem là một học sinh khá toàn diện nhưng chưa nổi bật.

Bước ngoặt đến khi Nghĩa lựa chọn học tập những năm cuối cấp tại trường quốc tế True North, khi các giáo viên bắt đầu trò chuyện sâu hơn với Nghĩa, nhà trường nhận ra vấn đề của em không phải thiếu năng lực, mà là một chiến lược đủ dài hơi để biến những điểm mạnh của mình thành sự khác biệt. Nói cách khác, Nghĩa cần học được một điều quan trọng: sự kiên trì bền bỉ – nhưng phải đi đúng hướng và đủ sâu.

Nghĩa tại giải chạy cùng CLB IronTeen với tư cách Đội trưởng

Càng đồng hành cùng Nghĩa, các cố vấn giáo dục và giáo viên của em còn nhận ra rằng ở Nghĩa có một phẩm chất rất hiếm có, đó chính là khả năng nỗ lực trong thời gian dài, nếu em đủ tin tưởng con đường đó là có ý nghĩa. Đây là điều hiếm thấy ở các bạn học sinh bậc THPT. Từ quan sát đó, các thầy cô đã tư vấn cho Nghĩa một lộ trình rất khác với nhiều học sinh khác. Không chạy theo danh hiệu, không “nước rút” làm hồ sơ nhanh chóng, con đường của Nghĩa thầm lặng nhưng gian khổ, dựa trên ba trụ cột chính: kỷ luật cá nhân, chiều sâu học thuật và khả năng tìm tòi, theo đuổi thế mạnh của chính bản thân mình trong nhiều năm.

Sự thay đổi của Nghĩa không chỉ thể hiện qua những con số trên bảng điểm, mà được cảm nhận rõ nhất từ phía gia đình và những thầy cô đồng hành với em từ những ngày đầu tiên khi bước chân vào TNIS. Chị Lê Thu Vân, mẹ của Nghĩa, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô tại trường True North, con đã vượt qua giới hạn của bản thân và trở thành một học sinh trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều”. Bà Tammy Bùi - COO trường quốc tế True North, đồng thời cũng là người đồng hành cùng Nghĩa từ những ngày đầu tới TNIS, xúc động: “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất về Nghĩa không phải là tấm thư mời từ Cornell, mà là hành trình trưởng thành của em. Nghĩa không phải là học sinh nổi bật ngay từ đầu, nhưng em đã học được cách kiên trì với một con đường đủ dài và đủ lâu. Và đó chính là điều tạo nên thành công của Nghĩa nói riêng và True North nói chung.”

Chị Thu Vân cùng Lưu Tiến Minh Nghĩa

Triết lý mentorship: không để ai bị bỏ lại phía sau

Thành công của Minh Nghĩa không phải là sự ngẫu nhiên. Nó được xây dựng trên 4 trụ cột cốt lõi của TNIS: Bản lĩnh Học thuật, Phát triển Nhân cách, Công dân Toàn cầu và Sức khỏe toàn diện.

Là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế WASC (Western Association of Schools and Colleges), mỗi học sinh tại True North (TNIS) đều sở hữu một 'đặc quyền' - cá nhân hóa lộ trình học tập. Tại đây, đội ngũ giáo viên đa quốc gia của nhà trường không chỉ đóng vai trò là người truyền thụ kiến thức, mà còn là những người khai phóng tiềm năng. Nhà trường đồng hành sát sao, thấu cảm để giúp mỗi cá nhân nhận diện và mài giũa những thế mạnh riêng biệt của mình.

Môi trường học tập đa văn hóa, đa quốc tịch tại True North

Thầy Gerald Schoen – Tổng Hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận: “Điều đáng quý ở Nghĩa là cách em dần trở thành một người học độc lập. Từ một học sinh tự ti, em đã biết cách giao tiếp, mở rộng vòng tròn bạn bè và kiên trì theo đuổi những mục tiêu do chính mình đặt ra”.

Trong một thế giới đầy biến động, tấm bằng đại học chỉ là điều kiện cần, nhưng bản lĩnh và khả năng thích nghi mới là điều kiện đủ để thành công. Hành trình của Minh Nghĩa và các TNISers khác đã khẳng định một giá trị cốt lõi tại True North: Nhà trường không chỉ đào tạo học sinh giỏi, mà còn kiến tạo những con người có bản sắc, có đam mê và đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình ngay khi chưa bước vào ngưỡng cửa đại học.

