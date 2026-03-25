Cách chấm điểm Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

TPO - "Điểm kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) là kết quả của quá trình ước lượng năng lực tư duy từ toàn bộ bài thi của thí sinh. Nếu thí sinh làm đúng nhiều câu hỏi ở dải khó thì điểm năng lực tư duy của thí sinh sẽ cao và ngược lại”, theo Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội hằng năm thu hút hàng chục nghìn học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố tham gia.

Đây là một trong những kỳ thi riêng quy mô lớn với gần 50 cơ sở đào tạo trên cả nước sử dụng kết quả làm căn cứ xét tuyển đầu vào.

Năm nay, ĐH này đã công bố kết quả 2 đợt thi tuy nhiên nhiều thí sinh băn khoăn về cách chấm điểm của kỳ thi.

Từ trước đến nay, hầu hết các kỳ đánh giá tại Việt Nam, trong đó có các kỳ thi quan trọng đều sử dụng điểm thô để làm kết quả đánh giá cuối cùng. Theo lý thuyết trắc nghiệm cổ điển, điểm thô của một bài thi là tổng điểm của các câu hỏi trong đề thi đó.

Ví dụ như với đề kiểm tra có 100 câu hỏi, và mỗi câu hỏi trả lời đúng đạt được 1 điểm thì nếu thí sinh làm đúng được 70 câu, thí sinh đó sẽ được 70 điểm.

Một trong những nhược điểm của việc sử dụng điểm thô là khó phân biệt được khả năng của các thí sinh có cùng điểm thô khi làm cùng một đề thi ở cùng một thời điểm.

Ngoài ra, khi tính điểm năng lực bằng điểm thô, năng lực của thí sinh sẽ thay đổi khi làm hai đề thi có độ khó khác nhau ở cùng một thời điểm.

Ví dụ, trong một đợt thi, các thí sinh làm đúng 70 câu hỏi bất kì sẽ có cùng điểm thô là 70 điểm. Thực tế, các thí sinh có thể trả lời đúng tập hợp các câu hỏi khác nhau và độ khó của các câu hỏi này trong đề thi cũng khác nhau. Vì vậy, 70 điểm không phản ánh đúng năng lực của các thí sinh này.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đã áp dụng mô hình lý thuyết IRT 2 tham số (độ khó và độ phân biệt) trong việc chấm điểm bài thi TSA cho thí sinh.

Hiểu một cách đơn giản, với việc chấm thi theo mô hình lý thuyết IRT 2 tham số, thí sinh càng làm được nhiều câu hỏi khó thì điểm số TSA sẽ càng cao và ngược lại, nếu thí sinh chỉ làm được những câu hỏi dễ thì điểm số TSA sẽ thấp.

Điều này dẫn đến việc các thí sinh có thể có điểm thô giống nhau hay nói cách khác là trả lời đúng được số câu hỏi như nhau nhưng sẽ đạt được điểm TSA khác nhau.

Tuy nhiên để đảm bảo yếu tố chính xác và công bằng giữa các đợt thi khác nhau, thuật toán chấm điểm theo mô hình lý thuyết IRT 2 tham số được thực hiện theo nhiều công đoạn, xử lý trên dữ liệu thi chung trước đó để ước lượng các tham số, sau đó mới tính toán ra điểm số TSA cho từng thí sinh.

Quy trình 4 bước chấm điểm IRT hai tham số trong TSA như sau:

Bước 1: Căn cứ theo kết quả làm bài của toàn bộ thí sinh trong từng kíp thi, phần mềm chấm thi sẽ thực hiện ước lượng độ khó và độ phân biệt của từng câu hỏi trong đề thi hiện tại.

Bước 2: Phần mềm chấm thi thực hiện ước lượng điểm năng lực tư duy của từng thí sinh dựa theo kết quả làm bài thi và thang đo của đề thi hiện tại.

Bước 3: Phần mềm chấm thi thực hiện quy đổi thang đo của đề thi hiện tại về thang tham chiếu chung với các đợt thi trước để đưa điểm năng lực tư duy của thí sinh về cùng một thang đo.

Bước 4: Phần mềm chấm thi thực hiện quy đổi điểm năng lực tư duy của thí sinh đã tham chiếu sang thang điểm TSA.

Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định, với quy trình chấm điểm IRT hai tham số, điểm TSA không chỉ được xác định từ số câu trả lời đúng, mà là từ toàn bộ kết quả trả lời của thí sinh đó trên bài thi.

Kết quả này trước hết được tính trên thang đo của cùng kíp thi, sau đó được quy đổi về thang tham chiếu chung với các đợt thi trước để tạo sự công bằng.

Trên cơ sở đó, phần mềm chấm thi sẽ ước lượng điểm năng lực tư duy của từng thí sinh, sau đó thực hiện cân bằng điểm năng lực này về thang chung giữa các đợt thi. Cuối cùng là thực hiện quy đổi sang điểm TSA tương ứng cho thí sinh.

Vì vậy, điểm TSA không phải được tính bằng cách cộng điểm của từng câu hỏi thi, mà là kết quả của quá trình ước lượng năng lực tư duy từ toàn bộ bài thi của thí sinh.

Theo đó, nếu thí sinh làm đúng nhiều câu hỏi ở dải khó và có độ phân biệt cao thì điểm năng lực tư duy của thí sinh được ước lượng sẽ cao và điểm TSA cũng sẽ cao. Ngược lại, nếu thí sinh chủ yếu làm đúng các câu dễ và trung bình thì điểm TSA sẽ thấp.