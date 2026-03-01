Nhiều 'ẩn số' tháng 3, VN-Index có chinh phục được 1.900 điểm?

TPO - Sau tuần khai xuân giao dịch sôi động, VN-Index áp sát vùng cản 1.900 điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện rõ rệt, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường. Bước sang tháng 3, xu hướng ngắn hạn được đánh giá vẫn duy trì tích cực, song nhà đầu tư cần theo dõi sát các biến động quốc tế.

Tuần giao dịch khai xuân. VN-Index duy trì đà tăng, hướng dần về vùng kháng cự quan trọng quanh 1.900 điểm. Dòng tiền cải thiện rõ rệt ngay trong ba phiên đầu tuần, giúp thanh khoản tăng mạnh so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên HoSE tăng hơn 40%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư tích cực trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Nhóm ngành nổi bật trong tuần là dầu khí, khi BSR, PVD, PVT ghi nhận mức tăng ấn tượng; nhóm cảng biển và logistics với GMD, VOS, VIP tăng tốt; nhóm thép có HPG phục hồi mạnh. Một số cổ phiếu midcap cũng thu hút dòng tiền và tăng hai chữ số trong tuần. Nếu nhóm dầu khí là "ngòi nổ" ở đầu tuần, thì VIC lại trở thành trụ đỡ giúp VN-Index giữ vững đà tăng ở giai đoạn cuối tuần, đồng thời giúp chỉ số không bị rơi vào trạng thái điều chỉnh sâu khi các bluechips khác như BID, VCB gặp áp lực chốt lời.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này quay lại bán ròng mạnh với tổng giá trị khoảng 4.700 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại các mã vốn hóa lớn như FPT và VNM. Dù vậy, áp lực bán từ khối ngoại không đủ để cản trở đà tăng chung khi lực cầu trong nước duy trì ổn định.

Trong tuần, VN-Index tăng 56 điểm (hơn 3%) lên 1.880 điểm.

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - nhận định, nhìn xa hơn về hai tuần gần nhất, chỉ số VN-Index đã tạo đáy thành công với mô hình tăng giá chữ V bền vững. Điều đáng chú ý là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện đáng kể, khi xuất hiện những phiên giao dịch trên 35.000 tỷ. Đây được xem như lời khẳng định cho sự quay trở lại của các định chế tài chính và dòng tiền lớn, thay vì chỉ là sự hưng phấn nhất thời của nhà đầu tư cá nhân.

Sự quay trở lại của nhóm cổ phiếu Vingroup là nhân tố then chốt tạo nên sức mạnh cho VN-Index trong tuần qua. “Nhìn chung thị trường tuần vừa qua khá tích cực, khi dòng vốn nội chủ yếu đến từ tổ chức trong nước đối trọng với lực bán của khối ngoại để dẫn dắt thị trường, động thái này phần nào được phản ánh từ việc bối cảnh vĩ mô dễ thở hơn khi áp lực tỷ giá tuần qua bớt căng thẳng, qua đó cũng giải tỏa tâm lý cho cả nhóm nhà đầu tư cá nhân đang lo ngại về việc thiếu hụt tiền lớn dẫn dắt”, bà Trang dự báo.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định việc VN-Index duy trì đóng cửa trên mốc 1.880 điểm cho thấy nỗ lực giữ nhịp ở vùng giá cao vẫn đang được củng cố, dù tốc độ tăng có phần chậm lại so với giai đoạn bứt phá trước đó. Ngoài một số cổ phiếu điều chỉnh nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng đột biến vừa qua, phần lớn thị trường chung vẫn trong diễn biến đi lên hoặc đi ngang.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn.

Tuần tới, diễn biến đáng lưu ý với nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu còn là tình hình khu vực Trung Đông, cuộc tấn công Mỹ - Israel vào Iran. Đây là những yếu tố có thể tác động mạnh đến giá năng lượng và tâm lý thị trường tài chính.

Chứng khoán Mỹ vừa khép lại tháng 2 với phiên giảm mạnh, áp lực bán gia tăng rõ rệt. Thị trường chịu tác động từ hai yếu tố chính. Dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ suy giảm. Bên cạnh đó, thị trường đương đầu áp lực giảm lớn từ mối lo về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến nhiều lĩnh vực cụ thể và toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung

Đóng cửa phiên 27/2, chỉ số Dow Jones giảm 521,28 điểm, tương đương giảm 1,05%, xuống mức 48.977,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,43%, còn 6.878,88 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,92% xuống 22.668,21 điểm.

Đà điều chỉnh tại Phố Wall nhanh chóng ảnh hưởng tâm lý đến thị trường châu Á trong phiên 27/2, với diễn biến phân hóa khi nhà đầu tư đồng thời cân nhắc kết quả kinh doanh của nhóm công nghệ, căng thẳng địa chính trị và tiến triển trong đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.