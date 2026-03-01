Người mua vàng lãi đậm?

TPO - Sáng nay (1/3), sau 3 ngày Vía Thần tài, người mua vàng lãi khi giá tăng mạnh. Thậm chí, trên thị trường “chợ đen” giá bán ra cao hơn từ 1-2 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết, người mua vàng lãi đến 4-5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu…. cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184-187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

So với giá vàng ngày Vía Thần tài, vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường “chợ đen”, giá vàng miếng SJC giao dịch 189 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu người mua vàng ngày Vía Thần tài bán ra tại cửa hàng chưa có lãi vì chênh lệch mua vào - bán ra cao nhưng bán trên thị trường phi chính thức lãi lên tới 4-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường "chợ đen" tăng mạnh khiến người mua vàng ngày Vía Thần tài lãi lớn.

Hiện, giá vàng nhẫn cũng tăng cao so với ngày Vía Thần tài. Hiện, Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 184-187 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng… Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn các thương hiệu giá bán ra cao hơn niêm yế 1-2 triệu đồng/lượng. Theo đó, nếu bán trên thị trường này, người mua vàng lãi 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.279 USD/ounce, đứng im so với sáng qua vì nghỉ giao dịch ngày cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều dự đoán, sáng mai, giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị Tại Trung Đông gia tăng.

Giá bạc cũng đang ở mức cao. Cụ thể, Bạc thỏi Phú Quý 3,5-3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat 95 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 đồng/USD. Giá USD Vietcombank niêm yết 25.820 - 26.230 đồng/USD.