Phó Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá vàng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá vàng, bất động sản, nhà ở…để kịp thời có các biện pháp điều hành linh hoạt, chủ động, hiệu quả.

3 kịch bản CPI năm 2026

Sáng 26/2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, tổng kết công tác điều hành giá 2025, bàn giải pháp quản lý điều hành giá năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2025, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hằng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp Tết sau đó giảm trở lại cuối quý I và chỉ tăng nhẹ trong các quý tiếp theo.

Theo dõi sát diễn biến giá vàng để kịp thời có các biện pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 và bình quân năm 2026. Cụ thể, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng so với năm 2025 lần lượt khoảng 3,6%, 4,10% và 4,6%.

Trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước ước tính lạm phát tổng thể bình quân năm 2026 tăng khoảng 3,5-4,5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,2-4%.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 244/2025 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH năm 2026, trong đó tốc độ tăng CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành cho rằng, trong công tác điều hành giá năm 2026, cần theo dõi chặt chẽ các biến động tài chính, thương mại, kinh tế thế giới, trong nước để chủ động các biện pháp điều hành giá;

Đồng thời, cần phối hợp, điều hành tốt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phù hợp với tăng trưởng kinh tế đất nước; bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền; quản lý các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nhà đất, bất động sản, giá thuê nhà…

Không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn, đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam… Qua đó, chủ động xây dựng, thực hiện giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành giá, phù hợp với thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện…; chủ động và linh hoạt các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

Ông Hồ Đức Phớc cũng lưu ý sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá.

Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nguyên tắc thị trường, tiến hành đánh giá toàn diện để chuẩn bị thật tốt phương án đối với những mặt hàng, dịch vụ Nhà nước định giá. Theo dõi sát diễn biến giá vàng, bất động sản, nhà ở… để kịp thời có các biện pháp điều hành linh hoạt, chủ động, hiệu quả.