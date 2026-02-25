Giá vàng tăng mạnh sau Thông điệp Liên bang của ông Trump

TPO - Giá vàng thế giới tăng vọt lên sát mốc 5.200 USD/ounce trong phiên giao dịch thứ Tư, trong khi đồng USD suy yếu nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên. Nhà đầu tư cân nhắc rủi ro địa chính trị Trung Đông và phản ứng trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Nasdaq, trong phiên giao dịch 25/2 (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 5.187,20 USD/ounce, có lúc chạm đỉnh 5.210,57 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% lên 5.204,59 USD.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt, khiến kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường còn phản ứng với nguy cơ leo thang quân sự tại Trung Đông trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đánh giá các phát biểu liên quan đến thuế quan trong bài Thông điệp Liên bang. Tổng thống Trump chỉ trích phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao về thuế quan là “rất đáng tiếc”, đồng thời khẳng định các đối tác thương mại của Mỹ muốn duy trì những thỏa thuận đã đạt được với chính quyền của ông Trump. Ông nhấn mạnh các mức thuế toàn cầu mới có hiệu lực ở mức 10%.

Giá vàng thế giới tăng sau Thông điệp Liên bang Mỹ.

Đáng chú ý, ông Trump cho rằng về lâu dài, thuế quan do “các nước ngoài chi trả” có thể thay thế đáng kể hệ thống thuế thu nhập hiện hành, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho người dân Mỹ.

Song song với diễn biến của vàng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ khi nhà đầu tư đánh giá thông điệp kinh tế từ Nhà Trắng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng gần 2 điểm cơ bản lên 4,052%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 4,703%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 3,477%.

Việc lợi suất tăng phản ánh kỳ vọng thị trường rằng các chính sách tài khóa, bao gồm thuế quan và các đề xuất kinh tế mới, có thể ảnh hưởng tới triển vọng lạm phát và nguồn cung trái phiếu trong thời gian tới.

Bài phát biểu kéo dài gần hai giờ - được xem là dài nhất trong lịch sử Thông điệp Liên bang của ông Trump tập trung mạnh vào kinh tế. Tổng thống Mỹ khẳng định nền kinh tế Mỹ đang “phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết” và lạm phát “giảm mạnh”.

Ông Trump đề xuất kế hoạch lương hưu do chính phủ Mỹ hỗ trợ dành cho người lao động không có chương trình hưu trí qua doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua sắc lệnh hành pháp ngăn các nhà đầu tư tổ chức mua lại nhà ở một gia đình.

Sau bài phát biểu, thị trường chứng khoán chuyển trọng tâm sang loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố trong tuần, gồm lãi suất thế chấp, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số giá sản xuất.