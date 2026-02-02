Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng bạc tiếp đà giảm mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (2/2), giá vàng bạc trong nước giảm mạnh nhất 1 tuần qua. Nhiều dự báo, giá vàng bạc tiếp đà giảm mạnh trong tuần này khi giá thế giới điều chỉnh giảm liên tục.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169 -172 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng giảm 4,5 triệu đồng/lượng còn so với vùng đỉnh giảm hơn 20 triệu đồng.

Đây là nhịp điều chỉnh sâu hiếm thấy trong thời gian ngắn, phản ánh rõ tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời trên thị trường.

Vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch quanh 169 - 172 triệu đồng/lượng, giảm hơn 4 triệu đồng so với một tuần trước. Vàng nhẫn Phú Quý cũng lùi mạnh từ vùng đỉnh, về mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá cao nhưng biến động mạnh khiến rủi ro ngắn hạn gia tăng, đặc biệt với những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao.

vangbac.png
Giá vàng bạc trong nước đều giảm theo thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được niêm yết quanh 4.797 USD/ounce, giảm 85 USD so với sáng qua. Xu hướng điều chỉnh liên tục của giá thế giới là yếu tố chính kéo giá trong nước đi xuống. Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng bám sát diễn biến quốc tế, nhiều dự báo cho rằng sau khi mở cửa các phiên giao dịch sáng nay vào lúc 9h, giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.

Thị trường bạc thậm chí còn biến động mạnh hơn. Bạc Phú Quý hiện ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 87 triệu đồng/kg, giảm tới 19 triệu đồng/kg chỉ sau một tuần. Bạc Ancarat niêm yết quanh 88 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới ở mức 83 USD/ounce, cho thấy xu hướng điều chỉnh không chỉ riêng vàng.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.064 đồng/USD; Vietcombank niêm yết 25.740 - 26.130 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #bạc #giá vàng #thị trường #đầu tư #giá bạc #xu hướng

