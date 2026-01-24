Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng, bạc tăng rất mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (24/1), giá vàng thế giới tiến gần 5.000 USD/ounce, giá bạc vượt 100 USD. Theo đó, giá vàng trong nước tăng rất mạnh.

Hiện giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.985 USD/ounce, tiếp tục tăng 24 USD so với sáng qua. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng thế giới tăng hơn 200 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, tăng hơn 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng SJC lên mức 172,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp nâng lên mức kỷ lục. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168,3 - 170,8 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn trơn 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng...

nhan.jpg
Vàng nhẫn liên tục lập kỷ lục mới.

Thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng cao chưa từng có. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,7 - 3,8 triệu đồng/lượng, tương đương 102 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết hơn 101 triệu đồng/kg...

Như vậy, trong những ngày qua, giá vàng, bạc trong nước liên tục tăng mạnh theo giá thế giới và lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư nên thận trọng không mua theo tâm lý đám đông vì giá có thể giảm đột ngột.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.381 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #thị trường vàng #tài chính #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục