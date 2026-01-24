Giá vàng, bạc tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (24/1), giá vàng thế giới tiến gần 5.000 USD/ounce, giá bạc vượt 100 USD. Theo đó, giá vàng trong nước tăng rất mạnh.

Hiện giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.985 USD/ounce, tiếp tục tăng 24 USD so với sáng qua. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng thế giới tăng hơn 200 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, tăng hơn 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng SJC lên mức 172,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp nâng lên mức kỷ lục. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168,3 - 170,8 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn trơn 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng...

Vàng nhẫn liên tục lập kỷ lục mới.

Thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng cao chưa từng có. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,7 - 3,8 triệu đồng/lượng, tương đương 102 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết hơn 101 triệu đồng/kg...

Như vậy, trong những ngày qua, giá vàng, bạc trong nước liên tục tăng mạnh theo giá thế giới và lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư nên thận trọng không mua theo tâm lý đám đông vì giá có thể giảm đột ngột.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.381 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD.