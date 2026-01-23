Chứng khoán 'đỏ rực', cổ phiếu một hãng bay gây bất ngờ

TPO - Phiên giao dịch ngày 23/1 ghi nhận sự phân hóa mạnh của thị trường, trong đó áp lực điều chỉnh tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước - nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt chính trong nhịp tăng vượt mốc 1.900 điểm trước đó. Trong khi đó, VJC bất ngờ tăng trần.

Thị trường mở cửa trong tâm lý thận trọng và duy trì trạng thái giằng co trong phần lớn thời gian phiên sáng. Dòng tiền tỏ ra dè dặt, trong khi áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng nóng. Sang phiên chiều, đặc biệt là thời điểm ATC, lực bán chủ động gia tăng mạnh khiến chỉ số trượt dốc nhanh, có thời điểm mất tới 18 điểm.

Kết phiên, nhờ nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu lớn như VIC, VHM, VJC và HDB, VN-Index thu hẹp đà giảm, dừng ở mức 11 điểm. VIC tăng 2,7%, VHM, VRE tăng 1,7%, góp phần đáng kể giúp VN-Index không giảm sâu hơn. Nhóm hàng không và du lịch cũng giao dịch tích cực, trong đó VJC tăng kịch trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên.

Phiên cuối tuần, áp lực điều chỉnh tập trung vào nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để cân bằng áp lực bán trên thị trường, sắc đỏ bao phủ bảng điện tử sàn HoSE với hơn 250 mã giảm, trong khi chỉ có hơn 80 mã tăng giá. Đáng chú ý, tâm điểm của đợt giảm điểm đến từ nhóm cổ phiếu có vốn Nhà nước - nhóm đã dẫn dắt thị trường trong giai đoạn bứt phá vừa qua.

Ở nhóm ngân hàng, bộ ba ngân hàng quốc doanh đồng loạt giảm sâu. VCB mất 3,4%, BID giảm 2,3%, CTG giảm 2,3%, trở thành lực cản lớn nhất đối với chỉ số chung. Riêng VCB lấy đi hơn 4 điểm của VN-Index.

Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng trước đó. BSR giảm sàn, POW, PET mất hơn 6%, GAS giảm 3,8%. Đà giảm lan rộng ở nhóm này góp phần gia tăng áp lực tâm lý trên toàn thị trường. Tuy nhiên, trên sàn UPCoM, PXT, PXS gây chú ý khi ngược dòng tăng trần.

Một điểm đáng chú ý khác là cổ phiếu BCM (Becamex IDC) bất ngờ giảm kịch sàn, trắng bên mua. Cùng chiều, các cổ phiếu vốn hóa lớn có vốn Nhà nước khác như VNM và GVR cũng ghi nhận mức giảm trên 5%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,94 điểm (0,63%) xuống 1.870,79 điểm. HNX-Index giảm 5,47 điểm (2,12%) xuống 252,963 điểm. UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (0,08%) xuống 127,07 điểm. Thanh khoản sụt giảm rõ rệt, giá trị giao dịch HoSE giảm về dưới 30.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 190 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VHM, CTG…