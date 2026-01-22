Sắc xanh áp đảo, VN-Index vẫn giảm điểm

TPO - Dù sắc xanh áp đảo trên HoSE, thậm chí tới 15 cổ phiếu tăng trần, VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/1 vẫn nối dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ 3 liên tiếp. Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm thị trường, với loạt cổ phiếu tăng trần.

Chỉ số chính giảm hơn 2 điểm, chủ yếu do áp lực điều chỉnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VCB, VHM, BID, PLX hay FPT. Tuy nhiên, nhìn sâu vào diễn biến bên trong thị trường, bức tranh lại tích cực hơn nhiều, khi dòng tiền có dấu hiệu xoay trục rõ rệt sang các nhóm ngành và cổ phiếu mang tính chu kỳ.

VN-Index bước sang phiên thứ 3 liên tiếp sụt giảm, bất chấp sắc xanh áp đảo thị trường.

Điểm nhấn nổi bật nhất của phiên là nhóm phân bón - hóa chất, trong đó cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục “nổi sóng” mạnh mẽ. DGC có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại mức 73.800 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt gần 9,1 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 2,2 triệu cổ phiếu.

Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 cho kỳ 1 năm nay. Trái với dự báo của các đơn vị phân tích, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang không bị loại khỏi VN30 trong kỳ đánh giá này. Với diễn biến này, DGC tăng trần liên tiếp 2 phiên.

Sự hưng phấn cũng lan tỏa sang toàn bộ nhóm phân bón - hóa chất. Cùng với DGC, DCM cũng tăng trần, DPM tăng 4,9%, DDV tăng 4,4%, BFC tăng 3,9%, LAS tăng 3,5%, trở thành“điểm sáng” hiếm hoi có tính đồng thuận cao trong phiên.

Nhóm bất động sản bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ sau thời gian dài lặng sóng. Dòng tiền tập trung. Hàng loạt mã tăng kịch trần như DIG, CEO, HDC, CII, NHA, EVG…

Ngược lại, một số cổ phiếu lớn tiếp tục là tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống. GAS giảm 4,7%, PLX giảm 4,4%, trong khi VCB giảm 2,5%, VHM giảm 2%, BID giảm 1,9%. Áp lực chốt lời tại các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index dù có độ rộng thị trường tích cực nhưng vẫn không thể giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,71 điểm (0,14%) xuống 1.882,73 điểm. HNX-Index tăng 5,77 điểm (2,28%) lên 258,43 điểm. UPCoM-Index tăng 1,24 điểm (0,98%) lên 127,17 điểm. Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 33.500 tỷ đồng. Khối ngoại trong phiên cũng quay lại bán ròng mạnh, với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng tập trung vào VHM, VCB, VIC…