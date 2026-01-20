Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Doanh nghiệp ồ ạt báo lãi, chứng khoán vẫn rung lắc

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mở màn mùa báo cáo tài chính, công ty chứng khoán ồ ạt báo lãi, tuy nhiên bức tranh chung vẫn có sự phân hóa. Cổ phiếu nhóm chứng khoán rung lắc theo thị trường chung hôm nay (20/1).

Hơn 20 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Công ty Cổ phần Chứng khoán kỹ thương (TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 3.865 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, theo đó dẫn đầu với lợi nhuận sau thuế đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Nhóm lợi nhuận nghìn tỷ còn có Chứng khoán VIX 1.286 tỷ đồng, Chứng khoán VPS 1.014 tỷ đồng. Lợi nhuận quý IV và cả năm 2025 ( 5.410 tỷ đồng) của VIX nằm ở mảng tự doanh. Với VPS, quý IV/2025, doanh thu đạt 2.367 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng tự doanh, cho vay và môi giới.

VPBankS tiến sát mốc nghìn tỷ, đạt 955 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh thu hoạt động trong quý đạt 2.455 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với quý IV/2024. Mảng tự doanh cũng đóng góp lớn cho VPBankS, mang về 1.490 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ.

Một số công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính trong ngày hôm nay như SHS với lợi nhuận sau thuế hơn 221 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt hơn 1.344 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng 1.304 tỷ đồng.

ck moi (1).jpg
VN-Index vượt đỉnh, nhưng không thể bảo vệ thành quả trong phiên 20/1.

Thời điểm các công ty chứng khoán ồ ạt báo lãi, diễn biến cổ phiếu trên sàn cũng không thoát khỏi áp lực giằng co, rung lắc chung trên thị trường. Chỉ còn VCI, PSI giữ sắc xanh, phần còn lại điều chỉnh, VND giảm tới 4%. Nhiều mã cũng giảm 1-2%.

Dù có thời điểm vượt đỉnh lịch sử, VN-Index đến cuối phiên giảm về dưới tham chiếu. Áp lực chốt lời gia tăng, nhóm vốn hóa lớn “ghìm chỉ số” khi thị trường tiến sâu vào vùng nhạy cảm quanh mốc 1.900 điểm.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa rõ rệt. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh và đóng vai trò nâng đỡ thị trường như BID tăng 2,31%, VCB tăng 1,1%, LPB tăng 1,92%; SHB, HDB, VPB, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác điều chỉnh như CTG, MBB, ACB, TCB, VIB, STB, EIB, OCB giảm quanh 1%, phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số tiến vào vùng đỉnh.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu Vingroup. VHM giảm 1,6%, VRE giảm 2,7%, VIC chốt phiên giảm 0,6%, cùng với đó là DIG, NVL, DXG, CEO, PDR, TCH đồng loạt giảm giá. Riêng nhóm Vingroup với VIC, VHM và VRE đã lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index, trở thành lực cản chính khiến chỉ số không giữ được mốc 1.900 điểm.

Nhóm thép và dầu khí cũng chịu áp lực điều chỉnh, với HPG giảm 1,62%, NKG giảm 1,9%, PVS giảm 2,78%, PVD giảm 2,73%. Trong bối cảnh đó, nhóm cảng biển - logistics trở thành điểm sáng hiếm hoi khi GMD, HAH, VSC tăng trần, VOS tăng hơn 6%, cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc và tìm đến các nhóm ngành riêng lẻ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,81 điểm (0,15%), xuống 1.893,78 điểm. HNX-Index giảm 1,84 điểm (0,72%) xuống 253,11 điểm. UPCoM-Index tăng 0,23 (0,18%) điểm lên 126,59 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE gần 36.200 tỷ đồng.

Việt Linh
#chứng khoán #báo cáo tài chính #VN-Index #lợi nhuận #thị trường #cổ phiếu #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục