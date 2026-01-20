Doanh nghiệp ồ ạt báo lãi, chứng khoán vẫn rung lắc

Hơn 20 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Công ty Cổ phần Chứng khoán kỹ thương (TCBS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 3.865 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, theo đó dẫn đầu với lợi nhuận sau thuế đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Nhóm lợi nhuận nghìn tỷ còn có Chứng khoán VIX 1.286 tỷ đồng, Chứng khoán VPS 1.014 tỷ đồng. Lợi nhuận quý IV và cả năm 2025 ( 5.410 tỷ đồng) của VIX nằm ở mảng tự doanh. Với VPS, quý IV/2025, doanh thu đạt 2.367 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng tự doanh, cho vay và môi giới.

VPBankS tiến sát mốc nghìn tỷ, đạt 955 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh thu hoạt động trong quý đạt 2.455 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với quý IV/2024. Mảng tự doanh cũng đóng góp lớn cho VPBankS, mang về 1.490 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ.

Một số công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính trong ngày hôm nay như SHS với lợi nhuận sau thuế hơn 221 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt hơn 1.344 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng 1.304 tỷ đồng.

VN-Index vượt đỉnh, nhưng không thể bảo vệ thành quả trong phiên 20/1.

Thời điểm các công ty chứng khoán ồ ạt báo lãi, diễn biến cổ phiếu trên sàn cũng không thoát khỏi áp lực giằng co, rung lắc chung trên thị trường. Chỉ còn VCI, PSI giữ sắc xanh, phần còn lại điều chỉnh, VND giảm tới 4%. Nhiều mã cũng giảm 1-2%.

Dù có thời điểm vượt đỉnh lịch sử, VN-Index đến cuối phiên giảm về dưới tham chiếu. Áp lực chốt lời gia tăng, nhóm vốn hóa lớn “ghìm chỉ số” khi thị trường tiến sâu vào vùng nhạy cảm quanh mốc 1.900 điểm.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa rõ rệt. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh và đóng vai trò nâng đỡ thị trường như BID tăng 2,31%, VCB tăng 1,1%, LPB tăng 1,92%; SHB, HDB, VPB, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác điều chỉnh như CTG, MBB, ACB, TCB, VIB, STB, EIB, OCB giảm quanh 1%, phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số tiến vào vùng đỉnh.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu Vingroup. VHM giảm 1,6%, VRE giảm 2,7%, VIC chốt phiên giảm 0,6%, cùng với đó là DIG, NVL, DXG, CEO, PDR, TCH đồng loạt giảm giá. Riêng nhóm Vingroup với VIC, VHM và VRE đã lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index, trở thành lực cản chính khiến chỉ số không giữ được mốc 1.900 điểm.

Nhóm thép và dầu khí cũng chịu áp lực điều chỉnh, với HPG giảm 1,62%, NKG giảm 1,9%, PVS giảm 2,78%, PVD giảm 2,73%. Trong bối cảnh đó, nhóm cảng biển - logistics trở thành điểm sáng hiếm hoi khi GMD, HAH, VSC tăng trần, VOS tăng hơn 6%, cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc và tìm đến các nhóm ngành riêng lẻ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,81 điểm (0,15%), xuống 1.893,78 điểm. HNX-Index giảm 1,84 điểm (0,72%) xuống 253,11 điểm. UPCoM-Index tăng 0,23 (0,18%) điểm lên 126,59 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE gần 36.200 tỷ đồng.