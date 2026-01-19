Xuất hiện giao dịch 'khủng' cổ phiếu ngân hàng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - VN-Index hôm nay (19/1) áp sát mốc tâm lý 1.900 điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt thị trường, HDB xuất hiện giao dịch thỏa thuận “khủng”. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển, hướng đến cổ phiếu dầu khí.

Thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch mới trong tâm thế hứng khởi, VN-Index áp sát mốc tâm lý 1.900 điểm. Dòng tiền lại tiếp tục hướng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, dầu khí và nhóm Vingroup, qua đó tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index.

screen-shot-2026-01-19-at-164000.png
Cổ phiếu lớn kéo VN-Index tiến sát 1.900 điểm.

Nhóm Vingroup duy trì sức ảnh hưởng, VIC tăng 1,31%, đóng góp hơn 3 điểm cho VN-Index. Các mã liên quan như VHM, VRE cũng duy trì sắc xanh. Nhóm ngân hàng tiếp tục là trụ đỡ chính của thị trường. VPB dẫn đầu đà tăng, hơn 2% sau thông tin mới về cổ đông ngoại, UBS AG London sở hữu hơn 1% vốn VPBank.

VPBank vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, ghi nhận sự góp mặt của cổ đông mới. UBS AG London là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG, tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Các mã ngân hàng khác giữ được sắc xanh như MBB (+1,66%), BID (+1,76%), TCB (+1,4%), ACB (+1,01%), HDB (+1,05%). Đáng chú ý, HDBank còn ghi nhận giao dịch thỏa thuận “khủng” với gần 292 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 8.800 tỷ đồng, phần lớn được thực hiện ở mức giá trần.

Ngày 13/1 vừa qua, gần 1,15 tỷ cổ phiếu HDB từ đợt phát hành cuối năm ngoái của HDBank đã được niêm yết bổ sung. Số lượng cổ phiếu này sẽ được giao dịch từ ngày 28/1 tới đây. Trước đó, HDBank đã phát hành hơn 964,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% và gần 181 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69%.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm dầu khí nổi lên, hút mạnh dòng tiền lớn. PLX tăng trần lên 55.600 đồng/cổ phiếu và dư mua giá trần hơn 4 triệu đơn vị – trở thành cổ phiếu VN30 duy nhất tăng trần trong phiên. GAS tăng hơn 6%, BSR tăng 3,23%, PVS tăng 2,6%, OIL và PVD đều giữ sắc xanh. Dòng tiền “cá mập” đang quay lại nhóm năng lượng.

Nhóm bất động sản và khu công nghiệp cũng ghi nhận sự phân hóa nhưng vẫn có nhiều điểm sáng như KBC tăng 6,74%, IDC tăng trần, GVR tăng 5,85%, trong khi VIC tăng 1,31% và đóng góp hơn 3 điểm cho VN-Index.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,46 điểm (0,93%) lên 1.896,59 điểm, HNX-Index tăng 2,67 điểm (1,06%) lên 254,95 điểm. UPCoM giảm 0,88 điểm (0,69%) xuống 126,36 điểm. Thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE hơn 36.100 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh vào các cổ phiếu trụ như GAS, PLX, HPG, CTG, VPB, ACB.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #Ngân hàng #Dầu khí #Vingroup #Giao dịch

