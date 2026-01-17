Nữ chủ tịch bán 'chui' cổ phiếu

TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01. Bà Thúy đang bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo quyết định, bà Vũ Thị Thúy bị phạt tiền bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng hơn 326 triệu đồng, do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu theo quy định.

Cụ thể, ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) - đã bán hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng hơn 16,3 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài hình thức phạt tiền, bà Vũ Thị Thúy còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Bà Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị bắt.

Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành sau khi bà Thúy bị bắt. Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bà Thúy bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Thúy còn được biết đến là vợ ca sĩ Khánh Phương. Cáo trạng cũng xác định, ông Phương được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC. Trên thực tế, nam ca sĩ không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa xử phạt CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam là tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy. Khi thực hiện giao dịch cổ phiếu SJC, doanh nghiệp không báo cáo theo quy định.

Ngày 31/3/2023, công ty mua 700.000 cổ phiếu SJC, tương ứng 7 tỷ đồng theo mệnh giá. Đến ngày 28/7/2023, công ty tiếp tục bán 465.200 cổ phiếu SJC, tương ứng 4,652 tỷ đồng theo mệnh giá, nhưng đều không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 225 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán.

Trường hợp khác cũng vừa bị xử phạt vì giao dịch “chui” cổ phiếu là ông Lê Đại Nghĩa (trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ông Nghĩa bị xử phạt tổng cộng 197,5 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến giao dịch cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ (mã TKC).

Cụ thể, cá nhân này bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn. Ngày 17/11/2021, ông đã mua 1,1 triệu cổ phiếu TKC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 10,25%, nhưng không báo cáo việc trở thành cổ đông lớn theo quy định.

Ngoài ra, ông Nghĩa bị phạt 75 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố. Theo đó, dù đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TKC trong giai đoạn từ 18/7/2022 đến 29/7/2022, nhưng thực tế ông đã mua số cổ phiếu này vào ngày 15/7/2022.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với ông Lê Đại Nghĩa trong thời hạn 2 tháng.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa còn bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 35.000 cổ phiếu TKC ngày 7/2/2023 và bán tiếp 420.000 cổ phiếu TKC ngày 20/2/2023, với tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá là 4,55 tỷ đồng.