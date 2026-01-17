Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công ty đông lao động nhất TPHCM thưởng Tết ra sao?

TPO - Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, phường Tân Tạo, TPHCM dự kiến dành khoảng 1.000 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho gần 41.000 lao động. Theo đó, công nhân được thưởng tết thấp nhất là 1 tháng lương và cao nhất là 2,2 tháng lương.

Ngày 17/1, ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen - cho biết - công ty dự kiến dành khoảng 1.000 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động.

Theo đó, mức thưởng Tết được tính theo thâm niên làm việc. Người làm từ đủ 1 năm trở lên nhưng chưa đủ 2 năm được thưởng 1 tháng lương. Người làm từ đủ 2 năm trở lên nhưng chưa đủ 3 năm được thưởng 1,2 tháng lương.

tp-cong-nhan-uyen-phuong-1.jpg
Công nhân Công ty Pouyuen mua sắm Tết ngay tại doanh nghiệp.

Người làm từ đủ 3 năm trở lên nhưng chưa đủ 5 năm được thưởng 1,4 tháng lương. Người làm từ đủ 5 năm trở lên nhưng chưa đủ 7 năm được thưởng 1,6 tháng lương.

Người làm từ đủ 7 năm trở lên nhưng chưa đủ 10 năm được thưởng 1,9 tháng lương. Người làm từ đủ 10 năm trở lên nhưng chưa đủ 12 năm được thưởng 2,1 tháng lương. Và người làm từ đủ 12 năm trở lên được thưởng 2,2 tháng lương.

Đối với người làm chưa đủ 1 năm thì được thưởng tính theo tỷ lệ số tháng làm việc thực tế.

Tiền lương để tính tiền thưởng là tiền lương hợp đồng lao động tháng 12/2025 gồm lương cơ bản cộng với lương công việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp công việc, phụ cấp chuyên môn, phụ cấp đặc biệt (nếu có).

Cũng theo thông báo này, thì người lao động sẽ được thưởng nếu có ký hợp đồng lao động và còn làm việc tại công ty đến ngày 31/12/2025.

Trường hợp người lao động có hợp đồng lao động đến hết ngày 31/12/2025 nhưng nếu nghỉ không phép vào ngày làm việc cuối cùng này thì cũng không được thưởng.

tp-cong-nhan-uyen-phuong-2.jpg
Công ty Pouyuen dành gần 1.000 tỷ đồng thưởng Tết cho gần 41.000 lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Hiện, Công ty Pouyuen chuyên gia công giày xuất khẩu là doanh nghiệp có số lượng công nhân nhiều nhất TPHCM, với hơn 40.800 lao động. Mức thu nhập trung bình của công nhân tại công ty là 12,5 triệu đồng/tháng.

Dịp Tết Nguyên đán, mỗi công nhân cũng được tặng một phần quà tết thiết thực. Bên cạnh đó, công ty đang lên kế hoạch thực hiện bữa cơm tất niên; tổ chức xe đưa khoảng 2.500 lao động về quê đón Tết (công ty hỗ trợ 50% giá vé, Công đoàn cơ sở hỗ trợ 20% giá vé)…

Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, Công ty Pouyuen Việt Nam đã chi khoảng 750 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 39.500 lao động của công ty.

Uyên Phương
