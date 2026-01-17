Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Biệt phái nhiều phó giáo sư, tiến sĩ đến Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

Anh Nhàn
TPO - Nhiều phó giáo sư, tiến sĩ được biệt phái đến Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, góp phần tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa tổ chức buổi lễ công bố quyết định biệt phái nhân sự đến làm việc tại trung tâm.

Theo đó, có 8 cán bộ ưu tú được biệt phái từ Trường Đại học Tài chính - Marketing đến VIFC-HCMC, gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên xuất sắc và thủ khoa cử nhân.

Những nhân sự này sẽ tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các mô hình tài chính quốc tế, nhằm áp dụng một cách phù hợp với điều kiện, thế mạnh của TPHCM. Bên cạnh đó, họ còn góp phần triển khai các chương trình và dự án trọng điểm trong lộ trình phát triển trung tâm tài chính.

7.jpg
Buổi lễ công bố quyết định biệt phái nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế - cho biết việc tiếp nhận đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao không chỉ giúp bổ sung nguồn nhân lực mà còn tạo ra một môi trường tri thức mở, mang tính chiến lược và khoa học trong hoạch định chính sách.

Sự kiện này được đánh giá là một bước quan trọng trong việc củng cố nền tảng học thuật cho Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa cơ quan điều hành và các viện, trường đại học, góp phần thúc đẩy mục tiêu biến TPHCM thành điểm đến tài chính toàn cầu.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Ngày 18/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.

Nói về nhân lực cho trung tâm tài chính này, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, TPHCM sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực vận hành hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế. Hiện TPHCM đã hình thành khung bộ máy, đang tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. TPHCM cũng hợp tác với các trường đại học đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới học tập thực tiễn rồi trở về TPHCM làm việc.

Chia sẻ tại hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế" do báo Tiền Phong tổ chức hôm nay 20/12, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - thông tin, sở được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trung tâm được xác định có diện tích khoảng 900ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Anh Nhàn
