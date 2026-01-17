Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng trong nước 'vượt mặt' thế giới

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (17/1), giá vàng trong nước giao dịch sát mốc 163 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng gần 17 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 162,8 triệu đồng/lượng.

va.jpg
Giá vàng miếng SJC gần mốc 163 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng “neo” ở mức cao. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.595 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều qua, giá bạc thỏi, bạc miếng lại quay đầu tăng. Cụ thể Phú Quý niêm yết ở mức 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 94,4 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết 91,4 triệu đồng/kg…

Nhiều nhận định, giá bạc sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2026 và có mức tăng cao hơn giá vàng. Trong năm 2025, giá bạc tăng hơn 160% trong khi giá vàng chỉ tăng hơn 80%. Tại thời điểm này, nguồn cung bạc trong nước hiếm hơn vàng khi nhiều thương hiệu lớn chỉ bán giấy hẹn từ 2-3 tháng mới có sản phẩm trả khách hàng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, giảm 4 đồng so với sáng qua. Có mức giảm tương đương, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.057 - 26.387 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng SJC #thị trường vàng #tỷ giá USD

