Giá vàng, giá bạc đồng loạt lập đỉnh

TPO - Thị trường kim loại quý toàn cầu bùng nổ trong phiên giao dịch mới nhất khi giá vàng và bạc đồng loạt vươn lên các mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với những bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm mốc 4.634,33 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi lùi nhẹ và ổn định quanh 4.591,49 USD/ounce vào phiên ngày 13/1. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 chốt phiên giảm 0,3%, xuống 4.599,10 USD/ounce.

Động lực chính của đà tăng đến từ báo cáo lạm phát công bố mới đây cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ trong tháng 12 chỉ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của thị trường. Diễn biến này làm gia tăng niềm tin rằng Fed đang tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

“Dữ liệu CPI tương đối ôn hòa đã nâng cao khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ tâm lý tích cực trên toàn thị trường”, ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - nhận định.

Thị trường kim loại quý toàn cầu bùng nổ trong phiên giao dịch mới nhất khi giá vàng và bạc đồng loạt vươn lên các mức cao kỷ lục.

Theo dự báo, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện đang đặt cược vào khả năng có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Môi trường lãi suất thấp được xem là yếu tố thuận lợi cho vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, vàng còn được nâng đỡ bởi vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và những lo ngại về tính độc lập của Fed. Những quan ngại này gia tăng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell, động thái vấp phải nhiều chỉ trích từ các cựu lãnh đạo Fed và giới ngân hàng trung ương quốc tế.

Ngoài ra, tuyên bố của ông Trump về khả năng áp thuế 25% đối với các quốc gia có quan hệ thương mại với Iran cũng làm gia tăng rủi ro địa chính trị, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Tehran.

Cùng lúc, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều thành phố của Ukraine.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng mạnh 2,1%, lên 86,74 USD/ounce, sau khi có thời điểm thiết lập kỷ lục mới ở mức 89,10 USD/ounce. Đà tăng mạnh của bạc diễn ra bất chấp các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn.

“Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật đang phát đi cảnh báo điều chỉnh, giới giao dịch vẫn ưu tiên các vị thế theo xu hướng tăng đối với bạc. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho những nhịp biến động mạnh trong bối cảnh thị trường có độ dao động cao”, ông Hugo Pascal - Chuyên gia giao dịch kim loại quý tại InProved - cho biết.

Trong khi đó, Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce, phản ánh quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý. CME Group cũng thông báo sẽ điều chỉnh cách tính mức ký quỹ đối với các hợp đồng kim loại quý nhằm ứng phó với biến động ngày càng lớn trên thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá bạch kim đi ngang ở mức 2.343,35 USD/ounce, còn palladium tăng 1,4%, lên 1.868,68 USD/ounce, cho thấy dòng tiền tiếp tục ở lại nhóm kim loại quý trong bối cảnh bất ổn toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.