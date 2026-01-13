Lật giở quá trình phát hiện Công ty Đồ hộp Hạ Long làm patê bằng thịt lợn bệnh

TPO - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, nguồn thịt lợn được chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thịt lợn ở Hải Phòng thu mua và bán cho Công ty đồ hộp Hạ Long. Chủ hộ kinh doanh thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Bên cạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, nhiều lô nguyên liệu còn nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.

Thu mua lợn không qua kiểm dịch

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ NN&MT về toàn bộ quá trình quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các biện pháp xử lý liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thu mua, sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất thực phẩm đóng hộp.

Theo Sở NN&MT TP. Hải Phòng, ngày 8/9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP. Hải Phòng phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hai ô tô do ông Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên, Hải Phòng) và ông Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Bắc, Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 790 kg thịt lợn nạc trên xe ông Doanh và 484,5 kg thịt lợn nạc trên xe ông Việt, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số thịt này dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, một số mẫu có chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nhiễm dịch tả châu Phi.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt lợn nhiễm bệnh từ các tỉnh ngoài, bán cho ông Bùi Đức Trọng (trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng), là chủ hộ kinh doanh thịt lợn, bì lợn, xương lợn tại Hải Phòng. Số thịt này sau đó được ông Trọng bán cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và được bảo quản tại các kho lạnh và sử dụng làm nguyên liệu sản xuất pate, thịt xay, xúc xích.

Mẫu nguyên liệu nhiễm cả vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tại các kho của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy nhiều lô nguyên liệu trong kho dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, trong đó có cả nguyên liệu đã nhập kho từ cuối tháng 7/2025.

Cụ thể, từ ngày 18-29/9, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy tổng số 260 mẫu nguyên liệu, đồ hộp và thành phẩm để thực hiện giám định tư pháp.

Kết quả phân tích mẫu, có 65/122 mẫu dương tính vi rút dịch tả lợn châu Phi và 8/115 mẫu chỉ tiêu nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Sở NN&MT TP. Hải Phòng đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát, truy xuất và thu hồi toàn bộ sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhiễm dịch, đặc biệt là các lô sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2025; đồng thời giám sát việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và xử lý vật chứng theo đúng quy định.

Ngày 19/11/2025, Hội đồng tiêu hủy vật chứng theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật, hàng hóa vi phạm. Cụ thể, hơn 132.379 kg thịt lợn nạc nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi đã bị tiêu hủy (bao gồm cả số thịt thu giữ trên các phương tiện vận chuyển ngày 8/9/2025) và lượng lớn nguyên liệu đã được đưa về các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Cùng với đó là hơn 30 tấn nguyên liệu đông lạnh nhiễm vi khuẩn Salmonella spp, gồm bì lợn, da gà và thịt gà xay nhập khẩu, được xử lý tiêu hủy theo quy trình nghiêm ngặt.

Hội đồng tiêu hủy còn tiến hành tiêu hủy hàng nghìn thùng sản phẩm pate thành phẩm mang nhãn hiệu “Pate Cột Đèn”, gồm loại 90 gam/hộp và 150 gam/hộp, được sản xuất trong các ngày 6/9/2025 và 7/9/2025.

Thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng cho biết, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 và theo quy định hiện hành, doanh nghiệp này không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cũng như không thuộc diện kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh thú y định kỳ. Trong các đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm giai đoạn 2023–2025, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp được ghi nhận chấp hành các quy định của pháp luật.