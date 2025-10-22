Hà Nội: Chủ trang trại tuồn lợn nhiễm dịch tả Châu Phi cho tiểu thương

TPO - Chủ trang trại lợn ở Hà Nội cấu kết với tiểu thương giết mổ lợn nhiễm dịch tả Châu Phi ra chợ bán cho người dân và các công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Thịt lợn bệnh được bán ở chợ.

Ngày 22/10, CATP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp (chủ trang trại lợn) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 14/10, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội 17 (Chi cục QLTT Hà Nội), Chi Cục chăn nuôi thú y và Công an xã Xuân Mai kiểm tra bắt giữ Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội), Phạm Văn Đồng (SN 1983, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) có hành vi mua, bán, giết mổ lợn dịch bệnh làm thực phẩm.

Kiểm tra tại quầy bán hàng của đối tượng tại chợ Xuân Mai (xã Xuân Mai) và tại nhà của đối tượng tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, tổ công tác thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh, một số con đã đã bốc mùi hôi thối. Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837 kg.

Vợ chồng Phương khai nhận làm nghề mua lợn sống về mổ cung cấp thịt lợn cho tiểu thương tại các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Lợn bệnh được thu mua với giá rẻ sau đó bán ra thị trường.

Từ đầu năm 2025 đến nay, do khó khăn về kinh tế, vợ chồng Phương thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức (cũ) và tỉnh Phú Thọ (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ)… với giá rẻ về bán kiếm lời.

Cụ thể, Phương, Đồng mua lợn dịch bệnh giá khoảng 25 nghìn đồng 1kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết (lợn khỏe khoảng 60 nghìn đồng 1kg).

Toàn bộ số lợn bị thu giữ, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh thu mua một phần từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN 1973, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về giết mổ để bán.

Tại trang trại của Hiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét, phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh và phối hợp cùng Chi cục thú y lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm chuẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I.

Hiệp khai là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu dịch bệnh tả Châu Phi, do sợ thua lỗ, Hiệp đã bán cho Đồng về mổ bán cho người dân làm thực phẩm với giá rẻ. Đồng nhận thức được việc làm của mình là sai nhưng vì lợi nhuận nên cố tình thực hiện.

Theo Công an TP Hà Nội, kết quả xét nghiệm cho thấy, số lợn thu giữ đều dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Đối với 723 con lợn, có tổng trọng lượng 61.631 kg mắc dịch bệnh của trang trại Lê Phú Hiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội tiêu hủy theo quy định.