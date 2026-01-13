'Tín hiệu' từ ShopeeFood để bạn khai tiệc đầu năm cùng 'chiến hữu' văn phòng

Đầu năm, chỉ cần một “tín hiệu” là đủ để hội đồng nghiệp rủ nhau khai tiệc như ăn mừng thành quả, nạp lại năng lượng hay gác lại bộn bề giữa ngày. Cùng xem bạn đang thuộc “tín hiệu” nào để bắt đầu bữa tiệc đầu năm ngay từ lúc này.

Mở tiệc tân niên, “lên dây cót” tinh thần cho năm mới

Khi guồng quay công việc dịp đầu năm đã dần ổn định, ai cũng cần một cú hích nhỏ để nạp lại năng lượng, sẵn sàng chinh phục hành trình phía trước. Lúc này, chẳng gì hiệu quả hơn là một buổi khai tiệc đầu năm cùng đồng nghiệp. Chỉ cần vài món ngon đúng gu, thêm ưu đãi hấp dẫn từ ShopeeFood, bàn làm việc quen thuộc cũng có thể biến thành bàn tiệc rôm rả, khởi động năm mới đầy hứng khởi.

Hòa chung không khí đó, hàng loạt thương hiệu lớn đã sẵn sàng tung deal để tiếp sức cho hội công sở. Từ gà rán giòn rụm, combo ăn no nê đến đồ uống giải nhiệt “quốc dân”, mọi lựa chọn đều có mặt để bữa tiệc đầu năm thêm trọn vị mà không cần chuẩn bị cầu kỳ.

Hội mê gà rán chắc chắn sẽ không thể bỏ qua KFC với miếng gà giòn rụm, mọng nước đặc trưng. Từ ngày 12 - 15.1, combo 3 miếng gà chỉ còn 54.000 đồng. Đặc biệt, đừng quên nhập mã KFCSVIP50K để được giảm ngay 50.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng (số lượng giới hạn). Muốn bữa ăn thêm trọn vị với gà rán giòn rụm kèm thức uống mát lạnh, bạn có thể rủ đồng nghiệp đặt ngay combo mua 2 tặng 2 từ McDonald’s. Chỉ trong ngày 15.1, với 119.000 đồng cho 2 miếng gà rán và 1 ly nước, bạn sẽ được tặng thêm 2 miếng gà cùng 1 phần nước tự chọn.

Nhanh tay săn deal để được thưởng thức các món ngon đến từ loạt thương hiệu đình đám với mức giá hợp lý.

Bên cạnh thực đơn chính, hội “thực thần” còn được chiêu đãi bữa tiệc đồ uống giải nhiệt từ thương hiệu “quốc dân”. Riêng ngày 15.1, Phúc Long góp vui bằng combo 99.000 đồng cho 3 ly trà sữa. Để bữa tiệc thêm trọn vẹn, hãy nhập mã VIPPL40 để nhận ưu đãi giảm 15%, tối đa 40.000 đồng (số lượng giới hạn). Đây chính là cái cớ tuyệt vời nhất để rủ rê đồng nghiệp cùng đặt món và tán gẫu sau những giờ làm việc tập trung.

Gác lại bộn bề, ăn xế thảnh thơi với món ngon giá hời

Đôi khi không cần lý do cầu kỳ, chỉ là sau một buổi chiều làm việc kéo dài, cả phòng bỗng thèm ăn vặt và muốn tạm gác lại bộn bề để “xả hơi” cùng nhau. Từ bánh tráng trộn, milo dầm đến trà sữa, cà phê, những món “chân ái” của dân văn phòng đều có mặt trên ShopeeFood với mức giá dễ chịu.

Để khai tiệc thảnh thơi, bạn chỉ cần truy cập vào mục “Bao Hết Phí Ship” trên ShopeeFood. Không cần tốn thời gian tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động gợi ý những đối tác nhà hàng uy tín và gần bạn. Đặc biệt, “món quà” bất ngờ dành riêng cho sự kiện ShopeeFood 15.1 - Khai Tiệc Đầu Năm, Vạn Deal Vị Đỉnh là danh mục món ngon, chỉ từ 26.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển).

Menu ưu đãi “Bao Hết Phí Ship” dịp năm mới của ShopeeFood chỉ từ 26.000 đồng.

Chẳng cần lăn tăn giá cả hay ngại quán xa gần, đây là lúc dân văn phòng thoải mái gọi món “chân ái”, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc kết nối qua một buổi ăn xế.

Ăn mừng dự án về đích, mở tiệc nhóm rước deal “sít-rịt”

Đầu năm cũng là lúc những lý do ăn mừng nối tiếp nhau: dự án về đích đúng hạn, vượt KPI, hay đơn giản là khoản thưởng Tết vừa “ting ting” vào ví. Thay vì tốn thời gian, công sức “hẹn hò” xa xôi, cả hội sao không thử rủ nhau mở tiệc ngay tại văn phòng với ShopeeFood.

Nếu trước đây việc đặt đồ ăn chung thường đi kèm “bài toán khó” mỗi người một ý, chốt đơn mệt nghỉ rồi loay hoay chia tiền, thì tính năng đặt đơn nhóm của ShopeeFood giúp mọi thứ trở nên nhàn tênh. Chỉ cần một đường liên kết gửi vào nhóm chat, mỗi thành viên đều có thể tự do lựa chọn món ngon theo đúng khẩu vị riêng. Mọi thông tin từ tên món, giá tiền đến số lượng người tham gia đều được hiển thị, giúp “chủ tiệc” nhẹ gánh lo toan. Thú vị hơn, quy mô bữa tiệc tỉ lệ thuận với mức ưu đãi, càng đông người đặt thì mức giảm lại càng cao, từ 5.000 đồng cho đến 25.000 đồng.

Chỉ duy nhất ngày 15.1, người dùng có cơ hội nhận được voucher giảm giá đến 206.000 đồng khi rủ bạn bè cùng sử dụng tính năng đặt đơn nhóm.

Đặc biệt, từ ngày 10 - 15.1, khi rủ bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia đặt đơn nhóm, hội đồng nghiệp sẽ có cơ hội nhận ngay voucher giảm giá 25% lên đến 206.000 đồng, cho đơn hàng từ 40.000 đồng (số lượng giới hạn). Đây chính là “tín hiệu” để bạn gửi ngay thông tin này cho những “chiến thần chốt đơn” của cả phòng.

Chưa dừng lại ở đó, ShopeeFood còn dành riêng một “sít-rịt” cực hời cho hội công sở khi tung ra 6.868 voucher trị giá 68.000 đồng, áp dụng cho đơn từ 150.000 đồng. Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 15.1, bắt đầu từ 7:00 (số lượng có hạn), sẽ được bật mí trên fanpage ShopeeFood VN. Đừng quên đặt lịch để cùng đồng nghiệp nhanh tay “săn” ngay những deal may mắn này cho bữa tiệc đầu năm thêm phần thịnh soạn và trọn vẹn niềm vui nhé!