Thắng Lợi Group ghi danh VNR500: Dấu ấn 15 năm và sức mạnh của hệ sinh thái liên kết

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) vừa được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp góp mặt trong danh sách uy tín này sau hơn 15 năm kiên định với chiến lược "phụng sự cho triệu tổ ấm".

Đặc biệt, niềm vui này được nhân đôi khi hai cổ đông chiến lược của Tập đoàn là Gỗ An Cường và Xây dựng Central cũng đồng loạt giữ vững vị thế cao trên bảng xếp hạng, khẳng định tầm vóc của một hệ sinh thái bất động sản vững mạnh.

Bảo chứng từ bảng xếp hạng uy tín quốc gia

VNR500 là bảng xếp hạng thường niên do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietNamNet tổ chức, bước sang năm thứ 19 với sứ mệnh tôn vinh những doanh nghiệp "đầu tàu" của nền kinh tế. Để góp mặt trong danh sách này, các doanh nghiệp phải trải qua quy trình đánh giá độc lập, khắt khe dựa trên các chỉ số về quy mô doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn và uy tín truyền thông.

Ông Lê Thanh Giàu - Phó Tổng giám đốc Thắng Lợi Group - nhận chứng nhận Thắng Lợi Group đạt TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước giai đoạn 2024-2025 còn nhiều biến động, việc Thắng Lợi Group lần đầu tiên đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí và ghi danh vào VNR500 không chỉ là một danh hiệu, mà là minh chứng khách quan cho năng lực tài chính ổn định cùng khả năng quản trị vượt trội.

Sự kiện này đưa Thắng Lợi Group từ vị thế một nhà phát triển dự án tiềm năng trở thành một tổ chức kinh tế quy mô lớn, đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của quốc gia.

Sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái chiến lược bền vững

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của Thắng Lợi Group chính là tư duy kiến tạo hệ sinh thái liên kết sâu rộng. Sự hiện diện của Thắng Lợi Group tại VNR500 năm nay càng thêm ý nghĩa khi đặt cạnh những thành tựu của các đối tác chiến lược.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và Công ty Cổ phần Xây dựng Central – hai cổ đông chiến lược quan trọng của Thắng Lợi Group – tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đạt thứ hạng cao trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025. Việc cả ba tên tuổi trong cùng một hệ sinh thái hợp tác đều được vinh danh tại VNR500 chính là bảo chứng uy tín nhất cho chất lượng sản phẩm mà Thắng Lợi Group cung cấp ra thị trường

Sự cộng hưởng giữa tiềm lực tài chính, quỹ đất sạch của Thắng Lợi Group; năng lực thi công thần tốc, chất lượng của tổng thầu Central và giải pháp nội thất đẳng cấp từ Gỗ An Cường đã tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Điều này giúp Thắng Lợi Group không chỉ kiểm soát tốt chi phí, tiến độ mà còn đảm bảo mỗi sản phẩm trao tay khách hàng đều đạt chuẩn mực cao nhất.

Định vị vươn tầm thành "nhà sản xuất bất động sản quốc dân"

Hành trình lọt vào Top VNR500 của Thắng Lợi Group là kết quả của chiến lược định vị táo bạo: chuyển dịch từ vai trò chủ đầu tư đơn thuần sang mô hình "nhà sản xuất bất động sản quốc dân".

Theo đó, thay vì chạy theo xu hướng phát triển quy mô "bùng nổ" thiếu bền vững, Thắng Lợi Group chọn lối đi riêng đầy bản lĩnh. Doanh nghiệp tập trung thiết lập quy trình quản trị chất lượng chuẩn mực xuyên suốt từ thiết kế, xây dựng, bàn giao đến vận hành hậu mãi. Tư duy này giúp tối ưu hóa nguồn lực, minh bạch pháp lý và giải quyết đúng "cơn khát" nhà ở thực của thị trường.

Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này chính là dự án The Win City - biểu tượng cho sự chuyển mình của Tập đoàn sang vai trò "Nhà sản xuất bất động sản quốc dân". Tại đây, Thắng Lợi Group đã khéo léo giải bài toán khó của thị trường khi cung cấp dòng sản phẩm "căn hộ cao cấp, giá quốc dân".

Dù sở hữu mức giá phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân, The Win City vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn sống khắt khe nhất từ quy hoạch tiện ích đồng bộ đến chất lượng xây dựng bàn giao. Dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nơi an cư, mà còn mở ra cơ hội sở hữu không gian sống hiện đại, tiện nghi cho hàng ngàn gia đình, hiện thực hóa cam kết "phụng sự triệu tổ ấm" mà doanh nghiệp luôn theo đuổi.

Dự án The Win City cung cấp dòng sản phẩm “căn hộ cao cấp giá quốc dân” được đông đảo khách hàng quan tâm

Ông Dương Long Thành - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group chia sẻ: “Việc ghi danh vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là niềm tự hào, nhưng quan trọng hơn là sự khẳng định niềm tin với khách hàng và đối tác. Chúng tôi xem đây là trách nhiệm lớn lao để tiếp tục phụng sự cộng đồng bằng những giá trị thực – từ chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm sống đích thực”.

Với định hướng phát triển các khu đô thị tích hợp như The Win City, The Sol City, The Diamond City hay Tân Trụ Royal,… Thắng Lợi Group đang từng bước khẳng định tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp định hướng phát triển mạnh các khu đô thị tích hợp, nơi hài hòa giữa không gian sống xanh, tiện ích dịch vụ và kết nối giao thương. Với nền tảng nội lực vững vàng cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược hàng đầu, danh hiệu VNR500 năm 2025 chính là bước đệm vững chắc để Thắng Lợi Group hiện thực hóa khát vọng kiến tạo những thành phố đáng sống, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.