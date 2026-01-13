Hiệp hội khoáng nóng Việt Nam (Vihoma) chính thức được thành lập

Ngày 09/01/2026 – Đại hội thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lĩnh vực khoáng nóng tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ khẳng định bước tiến về mặt tổ chức, pháp lý mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, bài bản và bền vững hơn cho ngành khoáng nóng gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe.

Toàn cảnh Đại hội thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam

Đại hội thành lập – Khẳng định tính chính danh và đồng thuận cao.

Đại hội thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam có sự tham dự của 106 đại biểu, trong tổng số 126 đại biểu là hội viên tổ chức và hội viên cá nhân. Sự kiện cũng vinh dự được đón tiếp đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của các Bộ, ngành đối với sự phát triển của lĩnh vực khoáng nóng.

Đại diện Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập Hiệp hội cho Bà Đặng Thanh Tú

Sau lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đại diện Bộ Nội vụ đã long trọng công bố và trao Quyết định số 1483/QĐ-BNV ngày 23/12/2025 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam. Đại diện Bộ Nội vụ đã trao quyết định cho bà Đặng Thanh Tú – Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội, chính thức ghi nhận tư cách pháp lý và sự ra đời của Hiệp hội Khoáng nóng Việt

Tiếp nối chương trình, Đại hội đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ hiệp hội đã được Bộ Nội vụ xem xét, trình bày dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ I của Hiệp hội (2026 - 2031), đề xuất các đề án nhân sự đại hội. Với tinh thần dân chủ, minh bạch và trách nhiệm cao, 100% đại biểu thống nhất thông qua Điều lệ – văn kiện nền tảng định hướng tổ chức và hoạt động của Hiệp hội trong dài hạn.

Đại hội cũng thông qua Chương trình hoạt động nhiệm kỳ I (2026–2031) và Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức nghề nghiệp uy tín, có tiếng nói đại diện cho cộng đồng khoáng nóng Việt Nam.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Nội vụ và các Bộ, Ban ngành tham dự đại hội phát biểu

Tại Đại hội, bà Phạm Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Nội vụ và các Bộ, Ban ngành tham dự đại hội đã phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam trong thời gian tới. Bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội trong việc tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy hiệu quả chức năng đại diện, đồng thời góp phần kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoáng nóng, hướng tới phát triển ổn định, bền vững và phù hợp với định hướng quản lý của Nhà nước.

Ra mắt lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031 – Hội tụ tâm và tầm

Một nội dung trọng tâm khác của Đại hội là công tác nhân sự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 09 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên. Ngay sau đó, Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên để bầu ra Ban Lãnh đạo và Ban Thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ 2026–2031.

Ra mắt Ban Thường vụ, Ban Lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ I

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji – được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Các Phó Chủ tịch gồm ông Bùi Đình Viên – Cố vấn cấp cao Tập đoàn Onsen Fuji và ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy. Ông Phạm Công Khanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji – được bầu làm Tổng Thư ký Hiệp hội; ông Phạm Văn Tứ – Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải – giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

Đây là đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu ngành và có uy tín, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Hiệp hội hoạt động hiệu quả, bền vững và có chiều sâu.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hiệp hội phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hoàng Linh khẳng định quyết tâm xây dựng Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam trở thành tổ chức chuyên nghiệp, là đầu mối kết nối tin cậy giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước. Trọng tâm hoạt động của Hiệp hội sẽ hướng đến khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng nóng theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.

Đại diện các Bộ, ngành đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập Hiệp hội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hiệp hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn ngành, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên khoáng nóng.

Từ tiềm năng đến động lực phát triển ngành

Việt Nam với lợi thế thiên nhiên ban tặng, sở hữu một nguồn tài nguyên khoáng nóng vô cùng phong phú và quý giá. Từ lâu, khoáng nóng đã không chỉ là một nét văn hóa mà còn được biết đến với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sắc đẹp và du lịch trị liệu. Dọc theo chiều dài đất nước, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, hàng trăm suối khoáng nóng tự nhiên đã và đang trở thành những điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Trên thế giới, khoáng nóng đã được ghi nhận là một phương thức chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững và lâu đời. Tại Việt Nam, nguồn tài nguyên khoáng nóng quý giá đang dần được đánh thức, song song với sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng về chăm sóc và tái tạo sức khỏe. Khoáng nóng không chỉ là một xu thế nghỉ dưỡng, mà còn góp phần định hình lối sống an nhiên, nâng cao chất lượng sống cho người Việt trong hiện tại và tương lai.

Sự kiện thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (Vihoma) được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả và bền vững hơn nguồn tài nguyên khoáng nóng. Trên nền tảng pháp lý rõ ràng cùng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Hiệp hội hướng tới việc phát huy giá trị cốt lõi của khoáng nóng thiên nhiên, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội và lợi ích lâu dài của cộng đồng.