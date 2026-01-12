Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Vụ patê 'dính' lợn bệnh: Hải Phòng rà soát lò mổ, cơ sở chế biến thịt

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Hải Phòng vừa yêu cầu các sở ngành, xã phường thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, lò mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt.

Ngày 12/1, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo) TP. Hải Phòng đã vừa gửi công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo, vừa qua vụ việc Công ty CP đồ hộp Hạ Long (trụ sở phố Lê Lai, TP. Hải Phòng) bị phát hiện thu mua và đưa vào kho hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi đã gây lo ngại trong dư luận.

Mặc dù vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền, toàn bộ số thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy. Song, thực tế cho thấy công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi phải tiếp tục được tăng cường, siết chặt.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026 khi nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm từ thịt của người dân tăng cao, việc chủ động kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo sức khỏe người dân và ổn định thị trường.

thi-lon2.jpg
thi-lon3.jpg
tp-do-ho-ha-long-5.jpg
TP. Hải Phòng yêu cầu kiểm tra các lò giết mổ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt trên toàn thành phố.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt.

Nội dung kiểm tra chú trọng việc phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ sản phẩm thực phẩm nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt nhằm chủ động phát hiện thực phẩm nhiễm ASFV.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ dân sinh, chợ cóc, các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện “ăn chín, uống sôi”.

Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các cơ sở vi phạm phải xử lý kịp thời, nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

41.jpg
Lực lượng liên ngành kiểm tra, lấy mẫu thịt trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, Sở Công thương TP. Hải Phòng đề nghị các siêu thị, cơ sở cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung cấp hàng hóa để rà soát hồ sơ, pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Kiểm tra, rà soát các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi theo thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị này được Sở Công Thương yêu cầu sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ hơn 130 tấn thịt bệnh tả châu Phi được tuồn vào kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Công ty CP đồ hộp Hạ Long #thịt lợn bệnh #dịch tả châu Phi #Pate dính thịt bệnh #pate cột đèn

