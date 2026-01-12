Phó Chủ tịch Cần Thơ nói về 2 hạn chế lớn trong năm 2025

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2025 của UBND TP. Cần Thơ chiều 12/1, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, năm 2025 giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của thành phố đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 350.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - phát biểu tại phiên họp.

Về hàng hóa cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Sơn cho biết, tổng giá trị hàng hóa dự trữ cho dịp Tết đến nay đạt trên 1.000 tỷ đồng, với sự tham gia cung ứng từ các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, hiện sức mua còn yếu.

“Các đơn vị cam kết không tăng giá, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hàng hóa chuẩn bị rất tốt, không lo thiếu, chỉ lo sức mua yếu”, ông Sơn nói.

Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết thêm, năm nay lần đầu tiên thành phố có sự kiện khuyến mãi hàng hiệu “Cần Thơ Mega Sale” diễn ra từ 14-18/1 tới, với sự có mặt của 500 thương hiệu trong nước và quốc tế, giảm giá từ 10-80%.

Theo UBND TP. Cần Thơ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 của thành phố đạt 7,23%, đứng thứ 25/34 tỉnh thành. Thu ngân sách hơn 26.685 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, hai hạn chế lớn của thành phố trong năm qua là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, tiến độ thực hiện một số công việc còn chậm so kế hoạch đề ra, như một số nội dung chuẩn bị và trình HĐND chậm, có nội dung chưa được thông qua…

Thời gian tới, ông Hòa yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026. Dự kiến, kịch bản tăng trưởng GRDP quý I/2026 của Cần Thơ tăng 9,52%, phấn đấu tăng 10,9%. Quyết liệt, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - kết luận phiên họp.

Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026, ông Hòa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình thị trường, kịp thời triển khai các giải pháp bình ổn, đảm bảo cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp Tết. Tiếp tục nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.