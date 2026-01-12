Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Tiệc vui' cho nhóm ngân hàng, chứng khoán

Việt Linh
TPO - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 12/1. Mức tăng chỉ hơn 9 điểm nhưng niềm vui lan tỏa mạnh trong giới đầu tư khi sắc xanh phủ rộng bảng điện. Các mã ngân hàng, chứng khoán tăng mạnh.

Đáng chú ý, ở phiên này thị trường gần như “miễn nhiễm” với cú rơi của các trụ quen thuộc. Số mã tăng giá áp đảo hoàn toàn, với khoảng 240 mã tăng, trong đó có tới 41 mã tăng trần...

VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 12/1.

Nhóm tài chính - ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh như SHB tăng hơn 3%, STB gần 3,9%, TCB tăng 3,7%, MBB trên 3,3%. Đặc biệt, VCB, VPB tăng kịch trần, trở thành điểm tựa quan trọng giúp VN-Index giữ được nhịp tăng trước sức ép rất lớn từ nhóm Vingroup.

Nhóm chứng khoán là tâm điểm nổi bật nhất của phiên khi dòng tiền đổ vào mạnh mẽ. SSI, VND, HCM, VCI, SHS, VIX đồng loạt tăng trần, MBS tăng hơn 9%.

Ở các nhóm ngành khác, nhiều cổ phiếu thép và vật liệu xây dựng giao dịch khởi sắc. HPG tăng gần 5%, đóng góp đáng kể cho chỉ số chính, trong khi NKG, HSG cũng tăng mạnh nhờ kỳ vọng đầu tư công và nhu cầu xây dựng phục hồi.

Ngược lại, nhóm dầu khí bắt đầu chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng trước đó, với PVD, PVS, PLX đồng loạt điều chỉnh nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 9,43 điểm (0,5%) lên 1.877,33 điểm. HNX-Index tăng 4,78 điểm (1,93%) lên 251,88 điểm. UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (0,6%) lên 122,56 điểm.

Thanh khoản tiếp tục ở mức cao, sàn HoSE đạt hơn 40.700 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các mã VCB, VPB, HPG, MWG, TCX…

#VN-Index #Chứng khoán #Ngân hàng #Vingroup #Thép #Thị trường

