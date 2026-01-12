Giá vàng SJC lập kỷ lục mới

TPO - Chiều nay (12/1), giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới với mức giao dịch 162 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 162 triệu đồng/lượng. Đây là kỷ lục mới của vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh nhưng thấp hơn vàng miếng từ 1-3 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 158-161 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 157-160 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.596 USD/ounce, tăng 55 USD so với đầu giờ sáng. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng. Hiện, vàng miếng SJC trong nước cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Thời điểm này, nguồn cung vàng trong nước vẫn chưa cải thiện khi các đơn vị được cấp phép mới đang trong quá trình chờ duyệt. Tuy nhiên, nhiều nhận định khi nguồn cung vàng miếng tăng, giá vàng trong nước và thế giới sẽ thu hẹp chênh lệch.

Giá bạc chiều nay cũng lập đỉnh mới. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,16-3,26 triệu đồng/lượng, tương đương 87,09 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat 85,68 triệu đồng/kg…