Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới

TPO - Giá vàng thế giới tăng vọt hơn 1%, chính thức xác lập đỉnh lịch sử đầu tiên của năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và số liệu việc làm Mỹ kém khả quan, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi tăng hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 12/1, chính thức lập mức cao kỷ lục mới ở 4.563,61 USD/ounce. Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và các tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ, làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hàng loạt phương án quân sự đối với Iran sau các cuộc biểu tình gây chết người tại quốc gia này. Nguồn tin cho biết ông Trump có thể thực hiện những cảnh báo cứng rắn gần đây, bao gồm khả năng tấn công chính quyền Iran nếu lực lượng an ninh sử dụng vũ lực sát thương nhằm vào dân thường.

Cùng lúc đó, tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Vương quốc Anh và Đức được cho là đang thảo luận kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, nhằm khẳng định sự nghiêm túc của châu Âu trong vấn đề an ninh Bắc Cực. Động thái này diễn ra sau vụ cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào tuần trước, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường quốc tế.

Những bất ổn nói trên đã khiến dòng tiền đổ mạnh vào các tài sản trú ẩn truyền thống, trong đó vàng tiếp tục giữ vai trò nổi bật. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm Mỹ công bố cuối tuần trước với các số liệu kém tích cực hơn dự báo cũng góp phần củng cố đà tăng của giá vàng.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 12 chỉ tăng 50.000, thấp hơn mức 56.000 của tháng 11 (đã điều chỉnh giảm) và không đạt kỳ vọng thị trường là 60.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,4%, từ mức 4,6% của tháng trước.

Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý duy trì ở vùng đỉnh lịch sử.