Ủy ban Dân nguyện và Giám sát: Sớm điều chỉnh tiền lương, chế độ đãi ngộ!

TPO - Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ.

Lo lắng hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá dịp cuối năm

Thực trạng trên được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình đề cập khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2025 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/1.

Theo ông Bình, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu được cho là chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Ông Bình cho hay, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Dương Thanh Bình phản ánh.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm giảm giá trị thực của đồng tiền.

Kiểm soát giá cả, ổn định thị trường vàng

Từ thực trạng trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, cần có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ quan này cũng đề nghị nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân.

Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo cũng cần chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện…