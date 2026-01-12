"Giải phóng" ban công để trồng hoa, ngắm phố: Cách người trẻ đô thị nâng cấp chất lượng sống cùng Toshiba

Không gian sống ngày càng thu hẹp khiến những thiết bị gia dụng đa năng, gọn gàng được người trẻ ưu tiên lựa chọn. Trong bối cảnh đó, máy sấy bơm nhiệt đang dần trở thành giải pháp thay thế giàn phơi truyền thống, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng ấn tượng của máy sấy Toshiba tại hệ thống Điện máy XANH trong năm 2025.

Quá trình đô thị hóa nhanh tại các thành phố lớn kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong thói quen sinh hoạt của người trẻ. Nhà phố diện tích nhỏ, căn hộ chung cư một đến hai phòng ngủ ngày càng phổ biến, trong khi ban công và không gian phơi đồ lại là phần dễ bị thu hẹp nhất. Với nhiều gia đình trẻ, việc phải phụ thuộc vào thời tiết khi phơi quần áo hoặc bố trí giàn phơi cồng kềnh ngay trong nhà không chỉ bất tiện, mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ không gian sống.

Việc phơi đồ tưởng chừng đơn giản nay lại là bài toán với nhiều gia đình trẻ ở đô thị khi diện tích nơi ở bị thu hẹp

Trong bối cảnh đó, máy sấy quần áo dần được nhìn nhận như một thiết bị thiết yếu thay vì chỉ sử dụng theo mùa. Đáng chú ý, dòng máy sấy bơm nhiệt với thiết kế gọn gàng, không cần lắp ống thoát khí, có thể đặt linh hoạt trong nhà đang trở thành lựa chọn phù hợp với lối sống đô thị hiện đại.

Xu hướng tiêu dùng này được phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh của Toshiba tại hệ thống Điện máy XANH. Theo ghi nhận, trong năm 2025, máy sấy Toshiba đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ cả về sản lượng lẫn doanh số. Cả năm, thương hiệu này bán ra hơn 14.500 máy, hơn gấp đôi so với mức gần 7.000 máy của năm trước. Doanh số cũng tăng vọt, vượt mốc 100 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 150% so với năm 2024. Chỉ trong quý IV/2025, sản lượng bán ra đã đạt hơn 6.600 máy, xấp xỉ số bán cả năm trước.

Theo đánh giá từ ngành hàng, đà tăng trưởng này đến từ sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, khi người trẻ ưu tiên những thiết bị giúp tối ưu diện tích và tiết kiệm thời gian. Trong đó, máy sấy bơm nhiệt của Toshiba ghi điểm nhờ khả năng sấy dịu nhẹ, tiết kiệm điện và vận hành êm, phù hợp với thói quen sử dụng thường xuyên trong không gian kín.

Nổi bật trong nhóm sản phẩm được quan tâm là máy sấy bơm nhiệt Toshiba TD-T21B90HWV(MG). Với thiết kế vuông vắn, gam màu xám Morandi trung tính, mẫu máy này dễ dàng kết hợp với máy giặt hoặc bố trí trong khu giặt phơi nhỏ mà không tạo cảm giác cồng kềnh. Khối lượng sấy 8kg đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 3 đến 5 người, với lồng sấy làm từ thép không gỉ giúp đảm bảo độ bền sản phẩm.

Thiết kế gọn gàng, màu sắc trung tính giúp TD-T21B90HWV(MG) dễ hòa hợp với nhiều kiểu không gian nhà phố, chung cư

Về trải nghiệm sử dụng, máy sấy bơm nhiệt hoạt động ở mức nhiệt thấp hơn so với máy sấy thông hơi truyền thống. Luồng khí nóng được tạo ra và tái sử dụng trong chu trình khép kín, giúp quần áo khô đều mà vẫn giữ được độ mềm, hạn chế co rút và phai màu. Công nghệ Sense Dry sử dụng cảm biến độ ẩm để bảo vệ màu, bảo vệ sợi vải.

Bên cạnh đó, công nghệ Origin Inverter giúp máy vận hành êm ái và tiết kiệm điện hơn khi sử dụng thường xuyên, phù hợp với nhịp sinh hoạt hàng ngày của các gia đình trẻ. Tính năng UV Sensitize hỗ trợ khử khuẩn bằng tia cực tím trong suốt quá trình sấy, mang lại sự yên tâm khi sấy quần áo trẻ nhỏ, khăn tắm,...

Bảng điều khiển trực quan, nhiều chương trình sấy giúp người dùng dễ làm quen và sử dụng hằng ngày

Một điểm cộng khác khiến dòng máy sấy bơm nhiệt Toshiba được người trẻ quan tâm là tính linh hoạt trong lắp đặt. Không cần ống thoát khí, máy có thể đặt trong phòng giặt kín, góc ban công nhỏ hoặc xếp chồng lên máy giặt, giúp tối ưu diện tích mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng. Điều này đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung cư và nhà phố có không gian hạn chế.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, hệ thống phân phối và chính sách bán lẻ tại Điện máy XANH cũng góp phần quan trọng trong việc đưa máy sấy Toshiba đến gần hơn với người tiêu dùng. Nhờ mạng lưới cửa hàng rộng khắp, sản phẩm được trưng bày và tư vấn trực tiếp, giúp người mua dễ hình dung cách bố trí trong không gian sống thực tế. Tại đây, nhiều dòng máy sấy Toshiba được áp dụng ưu đãi lên đến 17%, kèm quà gia dụng thiết thực và chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp hơn.

Sự kết hợp giữa xu hướng sống gọn gàng, công nghệ sấy bơm nhiệt ngày càng phổ biến và chính sách bán lẻ linh hoạt đã giúp máy sấy Toshiba dần trở thành một phần quen thuộc trong không gian sống hiện đại. Từ một thiết bị mang tính bổ trợ, máy sấy đang chuyển mình thành giải pháp chăm sóc quần áo trọn vẹn, phù hợp với nhịp sống đô thị bận rộn.

Với đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 và sự đồng hành từ hệ thống Điện máy XANH, Toshiba được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng vai trò của máy sấy trong các gia đình trẻ, đồng thời củng cố vị thế thương hiệu trong ngành hàng gia dụng tại Việt Nam.