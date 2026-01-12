Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Sau trận lũ dữ thiệt hại hơn 1.000 tỷ, thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk hiện ra sao?

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, nhịp sống tại thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ. Vượt lên trên nỗi xót xa tôm chết trắng bè, ngư dân tất bật xuống dựng lại khung lồng, viết tiếp câu chuyện hồi sinh trên mảnh đất vừa đi qua cơn bão dữ.

Ngày 11/1, ông Huỳnh Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau những thiệt hại đến hơn 1.000 tỷ đồng tại "thủ phủ" tôm hùm vịnh Xuân Đài, công cuộc tái thiết đang được chính quyền và người dân ráo riết thực hiện. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, địa phương đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu con tôm giống cùng hàng chục triệu giống thủy sản các loại. Đây là nguồn lực thiết yếu để bà con có thể bắt tay ngay vào vụ nuôi mới.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, chính quyền đang nỗ lực khơi thông dòng vốn bằng cách phối hợp với các ngân hàng để thực hiện giãn nợ, khoanh nợ, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ mất trắng tiếp cận nguồn vay mới.

Một số hình ảnh mới nhất PV Tiền Phong ghi nhận sau hơn một tháng “thủ phủ” tôm hùm sau bão:

long-tom-2.jpg
Sau bão, thủ phủ tôm hùm thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.
cu.jpg
Cụ Lê Văn Phấn (SN 1946, khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu chia sẻ: "Mình là dân biển, sóng gió có lớn mấy cũng không bẻ gãy được cái ý chí muốn giữ lấy cái nghề cha ông để lại".
sua-nha-be-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Tính (64 tuổi) bị thiệt hại nặng nề trong trận bão vừa qua, kỳ vọng năm nay mưa thuận gió hoà, bà con ra khơi thuận lợi.
long-tom.jpg
Những lồng nuôi tôm bị sóng đánh méo mó, rách toạc lưới được ngư dân gom về gia cố, chuẩn bị vụ nuôi mới.
cai-tao-lai-dia.jpg
cai-tao-dia.jpg
Đìa nuôi tôm bị sóng đánh sập bờ, người dân thuê máy móc về cải tạo, gia cố, đắp bờ chuẩn bị mùa vụ mới.
sua-thueyen-3.jpg
Tàu thuyền bị "xé" nát.
sua-thuyen-2.jpg
Các tàu, thuyền bị hư hỏng được ngư dân thuê thợ, sửa lại, hy vọng sóng yên, biển lặng một mùa màng mới bội thu.
Hồ Nam
