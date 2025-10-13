Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại sau bão số 10

TPO - Nhiều gia đình tại Hà Tĩnh rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau cơn bão số 10. Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực trên địa bàn địa phương này.

Trao khẩn cấp 100 triệu hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong

Theo báo cáo, tại Hà Tĩnh bão Bualoi (bão số 10) đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng. Địa phương này bị thiệt hại khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngay sau bão, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, tuy nhiên còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bão đã tan, nhưng nỗi đau vẫn còn bao trùm ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 2001, trú thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa). Chồng chị là anh Thiều Minh Lương (SN 1992), đã tử vong khi bị tường đổ đè trúng trong lúc đang giúp người thân khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong khi khắc phục sau bão.

“Anh mất rồi, một mình tôi chẳng biết bấu víu vào đâu để nuôi ba đứa nhỏ. Đứa út còn đang bế ngửa. Bố chồng tai biến nằm liệt giường, mẹ già yếu không còn sức lao động… Giờ nhà chỉ còn mình tôi gồng gánh, mà không trông cậy vào ai”, chị Hằng nghẹn ngào.

Chị Hằng kể lại, vào sáng 2/10, chồng chị đến nhà người thân để hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 10. Tuy nhiên, do bức tường đã bị hư hỏng nặng từ trước, bất ngờ đổ sập, đè trúng người anh Lương. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình anh Thiều Minh Lương.

Khi nhận được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Thiều Minh Lương qua sự kết nối của chính quyền địa phương, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, sẻ chia với gia đình.

Theo đó, đại diện Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho gia đình anh Lương sớm vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống. Buổi trao quà có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ, Hội Phụ nữ xã Kỳ Hoa và Ban cán sự thôn Hoa Thắng.

Đón nhận món quà hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, đại diện gia đình không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đến Tập đoàn Vingroup. Trong thời điểm mất mát và chồng chất khó khăn, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời này chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, tại xã Kỳ Hoa, Quỹ Thiện Tâm cũng đã trao tặng thêm 5 suất quà, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho các hộ gia đình bị tốc mái, hư hỏng nặng nhà sau bão, góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn cấp hỗ trợ người dân tái thiết sau bão

Chỉ trong hơn một tháng, hai cơn bão liên tiếp bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi) đã khiến gia đình bà Đậu Thị Diên (86 tuổi, trú thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) chịu thiệt hại nặng nề. Là vợ liệt sĩ, bà sống cùng người con trai cả bị tâm thần bẩm sinh, đi lại khó khăn.

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà Diên một mình tảo tần nuôi con bệnh tật trong căn nhà nhỏ ven biển. Nay tuổi cao sức yếu, mẹ con bà sống nhờ trợ cấp Nhà nước và sự giúp đỡ của chính quyền cùng bà con lối xóm.

Thấu hiểu hoàn cảnh của người vợ liệt sĩ tuổi đã cao, sống cùng người con trai khuyết tật, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Thạch Khê cùng các nhà hảo tâm đã chung tay sửa chữa, lợp lại mái nhà cho gia đình bà sau bão số 10.

Chị Vũ Thị Biển - đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Diên.

Chị Vũ Thị Biển - đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và khảo sát thực tế để sớm triển khai phương án hỗ trợ phù hợp giúp gia đình bà Diên

Khi tiếp đón đoàn, bà Diên không giấu được sự xúc động, đôi mắt đỏ hoe nói: " Trong hoạn nạn, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm từ chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể, nhà hảo tâm và bà con xung quanh. Hôm nay lại được Quỹ Thiện Tâm đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ, tôi thực sự rất cảm động và biết ơn!".

Bà Diên vui mừng khi được Quỹ Thiện Tâm chia sẻ bớt khó khăn do ảnh hưởng bão số 10.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ Thiện Tâm mở rộng hỗ trợ đến các đối tượng đặc biệt khó khăn như: người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, gia đình không có thu nhập, người mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Quỹ đã cử các đoàn công tác tiếp tục khảo sát tại 15 tỉnh thành từ miền Trung đến miền Bắc. Dù nhiều khu vực bị chia cắt do mưa bão, gần 600 cán bộ, nhân viên tình nguyện vẫn nỗ lực triển khai việc khảo sát, xác minh và chuyển hỗ trợ kịp thời, chính xác đến mỗi địa chỉ.