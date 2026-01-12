Giá vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong 1 tuần

TPO - Sáng nay (12/1), giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức đỉnh mới. Tính chung trong 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng cao nhất 7 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới niêm yết 4.541 USD/ounce, tăng 30 USD so với sáng qua. Đây là mức đỉnh mới của giá vàng thế giới.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước cũng đang neo ở ngưỡng cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng… Tính chung trong 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 300.000 - hơn 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 155 - 158 triệu đồng/lượng; nhẫn Doji 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn cũng tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Chuyên gia nhận định, khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay vào lúc 9h, các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lên mức kỷ lục mới theo giá thế giới.

Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 30,98 triệu đồng/lượng, tương đương 82,6 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 81,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.088 - 26.388 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.