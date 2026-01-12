Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong 1 tuần

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (12/1), giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức đỉnh mới. Tính chung trong 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng cao nhất 7 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới niêm yết 4.541 USD/ounce, tăng 30 USD so với sáng qua. Đây là mức đỉnh mới của giá vàng thế giới.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước cũng đang neo ở ngưỡng cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

vv.jpg
Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng… Tính chung trong 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 300.000 - hơn 1 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 155 - 158 triệu đồng/lượng; nhẫn Doji 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn cũng tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Chuyên gia nhận định, khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay vào lúc 9h, các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lên mức kỷ lục mới theo giá thế giới.

Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 30,98 triệu đồng/lượng, tương đương 82,6 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 81,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.088 - 26.388 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #vàng thế giới #giá vàng trong nước #kỷ lục vàng #tài chính #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục