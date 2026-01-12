Bất ngờ doanh nghiệp chia cổ tức 'khủng'

TPO - Cổ đông Công ty CP Đầu tư F88 sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu lưu hành của F88 sẽ tăng gấp 13 lần lên hơn 110 triệu đơn vị và vốn điều lệ tăng lên hơn 1.101 tỷ đồng.

Tuần này, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 12 công ty trả cổ tức bằng tiền, 3 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chưa từng có

Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) chốt ngày đăng ký cuối cùng là 21/1 để chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:12, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/1, F88 giao dịch ở mức 1.296.000 đồng/cổ phiếu - thị giá cao nhất sàn chứng khoán. Với tỷ lệ 1:12, giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ điều chỉnh giảm khoảng 13 lần, về 100.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông F88 sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Sau phát hành, lượng cổ phiếu lưu hành của F88 sẽ tăng gấp 13 lần, từ gần 8,5 triệu lên hơn 110 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ tăng lên hơn 1.101 tỷ đồng.

Với tỷ lệ chia thưởng chưa từng có, các cổ đông lớn hiện hữu sẽ nhận lượng cổ phiếu mới khổng lồ. Cụ thể, Công ty TNHH Skydom Pte. Ltd (Mekong Capital) nhận thêm hơn 31 triệu cổ phiếu thưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn đang sở hữu 12,04% vốn sẽ nhận hơn 12,2 triệu cổ phiếu mới. Ông Ngô Quang Hưng - thành viên Hội đồng quản trị cũng nhận về hơn 11 triệu cổ phiếu thưởng.

Ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt (Navico - mã chứng khoán: ANV) - đăng ký bán toàn bộ 900.000 cổ phiếu đang nắm giữ để phục vụ mục đích cá nhân. Sau giao dịch, ông Nghiệp sẽ không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Nam Việt.

Ông Nghiệp đăng ký thoái toàn bộ vốn ANV khi cổ phiếu đã tăng hơn 36% trong năm 2025. Ước tính ông Nghiệp sẽ thu về hơn 23 tỷ đồng từ số cổ phiếu trên.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Vỹ - Phó tổng giám đốc Navico cũng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu ANV vì mục đích cá nhân. Sau giao dịch, ông Vỹ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 800.000 cổ phiếu, tương ứng 0,3% vốn điều lệ ANV.

Ông Trần Tuấn Vinh, con trai ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Ước tính, ông Tuấn Vinh sẽ phải chi khoảng 2,6 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu KDC như đã đăng ký.

Con trai ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn KIDO đăng ký mua 50.000 cổ phiếu KDC.

Đáng chú ý, ông Tuấn Vinh đăng ký mua vào cổ phiếu KDC trước thời điểm công ty chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2024. Cụ thể, ngày 14/1 là ngày đăng ký cuối cùng KIDO chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%. Nếu ông Vinh mua thành công cổ phiếu KDC như đã đăng ký trước ngày 13/1, sẽ nhận về 60 triệu tiền cổ tức từ KIDO.

KLB chào sàn ngày 15/1

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLB) trên sàn HoSE. Theo đó, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB sẽ giao dịch trên sàn HoSE vào ngày 15/1, với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu.

BAF phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BAF12502.

Ông Nguyễn Khoa Đăng - Tổng giám đốc Công ty CP Searefico (mã chứng khoán: SRF) vừa mua thành công 200.000 cổ phiếu SRF theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Đăng chưa nắm giữ cổ phiếu SRF nào.

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BAF12502. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10%/năm (trả lãi 6 tháng một lần).

Số tiền huy động, BAF dự kiến dùng 670 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi heo và còn lại 330 tỷ đồng thanh toán tiền nợ gốc các hợp đồng vay.

Tại cuối quý III/2025, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của BaF Việt Nam tăng thêm 927 tỷ đồng, lên 3.506 tỷ đồng và bằng 81% tổng vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành, tổng nợ BAF tăng lên 6.304 tỷ đồng và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tới 1,47 lần.