Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc vụ patê cột đèn 'dính' lợn bệnh

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay.

Theo yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng phải báo cáo cụ thể việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cũng như các biện pháp quản lý đã được triển khai đối với cơ sở này. Địa phương cần có biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tổ chức thu hồi các lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định; báo cáo rõ kết quả xử lý của các cơ quan chức năng đến thời điểm hiện nay.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong quá trình điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm khi có yêu cầu phối hợp, bảo đảm đúng phạm vi và chức năng quản lý.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở NN&MT tham mưu Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, xã, phường đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

pate.jpg
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Mở rộng điều tra, ngày 10/1, Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên kiểm soát chất lượng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long là Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng quản lý chất lượng).

Những người này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Trước hàng loạt vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ này tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trong dịp Tết Nguyên đán. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý và công khai các hành vi vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Bộ NN&MT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Đối với Sở NN&MT các tỉnh, thành phố, Bộ NN&MT đề nghị triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và kịp thời công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Dương Hưng
#thịt lợn bẩn #dịch tả lợn châu Phi #Pate

Xem thêm

Cùng chuyên mục