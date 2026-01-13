'Phiên chợ 0 đồng' dành cho người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi)

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và “Phiên chợ 0 đồng” dành cho người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã được Cục Xăng dầu phối hợp với BSR và PTSC Quảng Ngãi tổ chức trang trọng, ấm áp nghĩa tình, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, sự đồng hành bền bỉ của BSR cùng chính quyền địa phương trong chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Nhằm tri ân sự đồng hành của người dân và thiết thực chăm lo đời sống, sức khỏe cho bà con trong dịp Tết đến, Xuân về, ngày 11 và 12/01/2026, tại xã Vạn Tường, Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chủ trì, phối hợp với BSR, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí kết hợp “Phiên chợ 0 đồng” dành cho bà con nhân dân địa phương.

Hiện nay, BSR đang tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất - dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của Công ty và ngành năng lượng, Lọc hóa dầu Việt Nam. Trong suốt quá trình triển khai, BSR luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ rất lớn từ chính quyền và bà con nhân dân xã Vạn Tường, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhấn mạnh: “Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và ‘Phiên chợ 0 đồng’ không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của BSR cùng các đơn vị đối với bà con nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực, góp phần chăm lo đời sống và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của nhân dân xã Vạn Tường để Dự án NCMR NMLD Dung Quất được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.”

Ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mong muốn người dân Vạn Tường chia sẻ, ủng hộ BSR trong quá trình triển khai dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Thực tế triển khai dự án cho thấy, sự đồng thuận, ủng hộ và chia sẻ của chính quyền cùng bà con nhân dân xã Vạn Tường, đặc biệt là người dân các thôn Lệ Thủy và Phước Hòa - nơi có nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất ở, nhà ở phục vụ dự án đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Quân Y 17 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5), Bệnh xá Quân Y (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) và BSR đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân.

Các y, bác sĩ quân y thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Vạn Tường trong khuôn khổ chương trình do BSR cùng các đơn vị phối hợp tổ chức.

Đối tượng được ưu tiên gồm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo và các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính tại các thôn Tuyết Diêm 3, Thuận Phước, Lệ Thủy và Phước Hòa - nơi NMLD Dung Quất đóng chân. Hoạt động đã góp phần giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh thường gặp, đặc biệt trong điều kiện thời tiết chuyển mùa và những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Tiếp nối chương trình chăm sóc sức khỏe, sáng 12/01/2026, “Phiên chợ 0 đồng” đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa thôn Thuận Phước, trao tặng 600 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng (bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt) cho 400 hộ dân khu vực Phân kho 85/Kho 182 và 200 hộ gia đình có nhà ở, đất ở bị thu hồi phục vụ Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Những suất quà nghĩa tình từ chương trình “Phiên chợ 0 đồng” do BSR đồng hành tài trợ được trao đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Tường.

Nhận phần quà từ chương trình, bà Lê Thị Cầu (thôn Lệ Thủy) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện di dời phục vụ dự án, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những món quà hôm nay rất có ý nghĩa, nhất là trong những ngày Tết sắp đến. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của Nhà nước, của các đơn vị quân đội và trách nhiệm doanh nghiệp như BSR đối với bà con nhân dân chúng tôi”.

Chia sẻ thêm về chương trình, bà Đồng Thị Hội (thôn Lệ Thủy) cho biết: “Không chỉ hỗ trợ quà Tết, bà con còn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, được các bác sĩ tư vấn tận tình. Điều đó khiến chúng tôi rất yên tâm và thêm tin tưởng vào các dự án đang triển khai trên địa bàn và chúng tôi mong nhận được nhiều chương trình như hôm nay”.

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và “Phiên chợ 0 đồng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về tinh thần “tương thân tương ái”, gắn kết chặt chẽ giữa Quân đội - doanh nghiệp - chính quyền và nhân dân.

Hình ảnh cán bộ, người lao động BSR cùng lực lượng hậu cần, kỹ thuật và các y, bác sĩ quân y tận tình chăm sóc, trao quà cho bà con trong những ngày giáp Tết đã khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành bền bỉ của BSR trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, BSR tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp trụ cột của tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ tiên phong trong sản xuất kinh doanh mà còn gắn bó, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để Dự án NCMR NMLD Dung Quất được triển khai an toàn - hiệu quả - bền vững trong thời gian tới.