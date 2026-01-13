Agribank làm đầu mối tín dụng 25.453 tỷ đồng cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 12/01/2026, tại Hà Nội, Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Phớc - UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; đồng chí Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh; đại diện chủ đầu tư, các cổ đông góp vốn và các ngân hàng thương mại tài trợ dự án.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội cần xung lực phát triển mới

Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài ước tính 113,52 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia. Khi hoàn thành, Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực góp phần giảm tải cho khu vực nội đô, kết nối các khu đô thị, công nghiệp, logistics và liên thông với các cao tốc hướng tâm, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn mang tính “xương sống” cho toàn khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần chính, trong đó Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư hơn 53.553 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của dự án thành phần 3 bao gồm 44% vốn ngân sách Nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng vốn do nhà đầu tư huy động của dự án là 29.944 tỷ đồng. Khoản vay thu xếp là 25.453 tỷ đồng, với sự tham gia của các ngân hàng thương mại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (ngân hàng đầu mối): 15.453 tỷ đồng (chiếm 60%); Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): 5.000 tỷ đồng (chiếm 20%); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 3.000 tỷ đồng (chiếm 12%); Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV): 2.000 tỷ đồng (chiếm 8%).

Dự án thành phần 3 đã chính thức được khởi công xây dựng từ ngày 06/9/2025. Sự đồng hành của liên danh nhà đầu tư và các ngân hàng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn và tiến độ của dự án nhằm mở ra xung lực phát triển mới cho tương lai.

Chung quyết tâm phát triển công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Lễ ký kết

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia hiện nay; trong đó, dự án thành phần 3 là hạng mục trung tâm, có quy mô vốn đầu tư rất lớn, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm cơ chế chia sẻ rủi ro hài hòa giữa khu vực công và khu vực tư.

Trong khuôn khổ triển khai Dự án, Agribank đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng uy tín, có tiềm lực tài chính và bề dày kinh nghiệm, cùng tham gia tài trợ vốn cho Dự án thành phần 3.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Agribank và các ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc đồng tài trợ nguồn vốn, mà còn là sự hội tụ và bổ trợ lẫn nhau về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro, sự am hiểu sâu sắc đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chung của hệ thống ngân hàng đối với các công trình trọng điểm”.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi Lễ

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Agribank và các ngân hàng tham gia tài trợ vốn đối với tiến trình triển khai một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; thể hiện sinh động sự đồng hành chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao độ của hệ thống ngân hàng cùng với Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được tổ chức trong những ngày đầu năm 2026 - thời điểm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, diễn ra trong không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện khát vọng, quyết tâm và niềm tin vào tương lai phát triển phồn vinh của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, đồng chí Hồ Đức Phớc - UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với uy tín, kinh nghiệm của các chủ đầu tư và các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ vốn, Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Agribank ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các dự án trọng điểm

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu, Agribank tham gia dự án với vai trò đầu mối thu xếp vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho Dự án. Trong tổng nhu cầu vay vốn 25.453 tỷ đồng, Agribank cam kết cung ứng 15.453 tỷ đồng. Khoản giải ngân này chiếm tới 60% tổng giá trị hợp đồng tín dụng. Cùng với đó, Công ty CP Bảo hiểm Agribank (Abic) là công ty bảo hiểm đứng đầu liên danh, bảo vệ toàn diện cho dự án thành phần 3, góp phần quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm an toàn vốn vay cho các ngân hàng thương mại, đồng thời, giúp Chủ đầu tư củng cố niềm tin, quyết tâm triển khai Dự án chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ.

Việc Agribank là đầu mối thu xếp vốn cho Dự án không chỉ giúp huy động nguồn lực tài chính lớn để triển khai dự án, mà còn thể hiện tiềm lực và quyết tâm của Agribank đồng hành cùng các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia và các địa phương.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc, đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 2,4 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế “trụ cột” của hệ thống tài chính quốc gia. Agribank là ngân hàng tiên phong, chủ lực triển khai các chương trình chính sách tín dụng trọng điểm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Năm 2025, Agribank triển khai nhiều chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất tổng quy mô gần 700 nghìn tỷ đồng, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, tăng cường cấp tín dụng cho nhiều ngành, lĩnh vực liên quan đến đầu tư công như cho vay xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, ngành năng lượng... Vai trò đồng hành và hành động quyết liệt của Agribank không chỉ khẳng định trách nhiệm của một định chế tài chính lớn, mà còn xây dựng niềm tin, tạo điểm tựa tài chính vững chắc cho cộng đồng kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia.