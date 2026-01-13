Ứng dụng 'Quà tặng VIP' nay càng 'quyền năng' hơn khi được cập nhật tính năng vay nhanh đến 50 triệu đồng

Vốn đã có sẵn hàng loạt tiện ích thiết thực, ứng dụng Quà Tặng VIP của Thế Giới Di Động nay lại còn được bổ sung tính năng vay nhanh trực tuyến, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp tài chính chính thống thuận tiện hơn ngay trên điện thoại.

Trong nhiều năm qua, Thế Giới Di Động đã quen thuộc với người tiêu dùng không chỉ ở vai trò nhà bán lẻ thiết bị công nghệ, mà còn là nơi khách hàng tìm đến để được tiếp cận nhiều dịch vụ tiện lợi như đóng tiền điện nước, mua bảo hiểm ô tô xe máy, hay vay tiền mặt.

Nhưng trong bối cảnh ngày càng nhiều người ưu tiên các thao tác trực tuyến, nhu cầu xử lý hồ sơ nhanh gọn mà không cần đến cửa hàng cũng trở nên rõ nét hơn. Từ thực tế đó, Thế Giới Di Động tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng số vốn đã quen thuộc với hàng triệu khách hàng: ứng dụng Quà Tặng VIP.

Ra đời như nền tảng khách hàng thân thiết của Tập đoàn Thế Giới Di Động, Quà Tặng VIP ngày càng mở rộng vai trò khi tích hợp nhiều tiện ích mua sắm và hậu mãi, tích và sử dụng điểm, theo dõi lịch sử mua hàng - bảo hành, quản lý ưu đãi, thanh toán hóa đơn và tiếp cận nhiều tiện ích hậu mãi ngay trên một ứng dụng duy nhất. Việc bổ sung giải pháp vay tiền mặt trực tuyến thông qua hợp tác với ngân hàng số Cake by VPBank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái này, mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho nhóm khách hàng gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Quà Tặng VIP đang được phát triển như một nền tảng kết nối mua sắm, ưu đãi và các dịch vụ số trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động

Toàn bộ quy trình vay trên ứng dụng được số hóa 100%, từ đăng ký, phê duyệt, đến nhận tiền qua tài khoản do mình chỉ định. Người dùng chỉ cần căn cước công dân gắn chip, thực hiện xác thực khuôn mặt và ký hợp đồng điện tử ngay trên điện thoại, không cần giấy tờ chứng minh tài chính hay thẩm định người thân. Nhờ quy trình tinh gọn, thời gian xét duyệt chỉ mất vài phút và khoản vay có thể được giải ngân gần như ngay lập tức, chỉ khoảng 2 phút là tiền về tài khoản, giúp khách hàng chủ động xoay xở cho những nhu cầu tài chính phát sinh.

Với hình thức vay trực tuyến trên Quà Tặng VIP, hạn mức được duyệt có thể lên đến 50 triệu đồng, thời gian trả góp linh hoạt tối đa 48 tháng, lãi suất từ khoảng 2,32% đến 2,55% mỗi tháng. Việc hiển thị rõ ràng các thông tin ngay trên ứng dụng giúp người dùng dễ theo dõi và cân nhắc kế hoạch chi tiêu, thay vì phải tìm hiểu qua nhiều kênh khác nhau.

Ứng dụng Quà Tặng VIP nay được bổ sung tính năng vay nhanh trực tuyến, giúp khách hàng thao tác hoàn toàn trên điện thoại.

Điểm đáng chú ý là khách hàng hoàn toàn chủ động trong quá trình quản lý khoản vay. Các thông tin về kỳ hạn, lịch thanh toán hay trạng thái hồ sơ đều được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng, đem lại trải nghiệm minh bạch và thuận tiện, đặc biệt với những người bận rộn hoặc không có thời gian đến cửa hàng.

Theo đại diện hệ thống, việc tích hợp thêm dịch vụ tài chính trên Quà Tặng VIP là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển ứng dụng này thành “điểm chạm số” toàn diện hơn, không chỉ phục vụ mua sắm mà còn hỗ trợ các nhu cầu gắn liền với đời sống tiêu dùng hàng ngày.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi và an toàn khi tiếp cận các giải pháp tài chính, việc đưa dịch vụ vay nhanh lên một ứng dụng quen thuộc như Quà Tặng VIP được xem là cách làm giúp đơn giản hóa trải nghiệm, đồng thời giảm phụ thuộc vào các kênh không chính thức tiềm ẩn rủi ro.

Thế Giới Di Động có đa dạng đối tác, giúp khách hàng có thêm lựa chọn, cân nhắc phương án phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.

Song song với kênh online, Thế Giới Di Động tiếp tục duy trì kênh tư vấn tại cửa hàng, giúp khách hàng có nhu cầu trao đổi trực tiếp và tìm hiểu kỹ hơn các gói vay phù hợp với từng hoàn cảnh. Tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc, người dùng được giới thiệu nhiều giải pháp từ các đối tác tài chính như Cathay United Bank Vietnam, Cake by VPBank, FE Credit hay Shinhan Finance. Tùy theo hồ sơ, hạn mức có thể đạt đến 300 triệu đồng, thời gian vay kéo dài tối đa 48 tháng, lãi suất minh bạch từ khoảng 1,91% mỗi tháng hoặc từ 18% mỗi năm, với thủ tục tương đối đơn giản, chủ yếu dựa trên căn cước công dân gắn chip.

Từ một ứng dụng tích điểm đơn thuần, Quà Tặng VIP đang dần mở rộng vai trò, trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho khách hàng trong cả mua sắm lẫn quản lý tài chính cá nhân. Với bước đi này, Thế Giới Di Động tiếp tục cho thấy nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh người tiêu dùng, theo hướng thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.