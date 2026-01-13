Đâu là trụ cột mô hình tăng trưởng kinh tế mới?

TPO - PGS, TS. Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho biết, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam đang dựa trên ba trụ cột chính: Khu vực tư nhân; khoa học - công nghệ; hạ tầng được đầu tư theo cách tiếp cận hệ thống, có ưu tiên và liên kết chặt chẽ.

3 trụ cột mô hình tăng trưởng mới

Tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” sáng 13/1, ông Trần Đình Thiên đánh giá điểm "bình thường mới" quan trọng nhất tạo nền tảng cho bước ngoặt tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 là khu vực kinh tế tư nhân đã được đặt đúng vào vai trò vốn có của nó - nền tảng, cốt lõi và là động lực tăng trưởng hàng đầu của nền kinh tế.

Theo ông, việc "bình thường hóa" vai trò của khu vực tư nhân không chỉ tạo ra sự thay đổi về mô hình phát triển, mà còn quan trọng hơn là khôi phục và củng cố niềm tin của xã hội vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế.

Ông Thiên nêu rõ, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam đang dần hình thành với những động lực ngày càng rõ nét, nếu được thực thi hiệu quả sẽ mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn trong giai đoạn tới.

PGS, TS. Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Mô hình này dựa trên ba trụ cột chính: khu vực tư nhân được nhìn nhận đúng và trao không gian phát triển tương xứng; khoa học - công nghệ lần đầu tiên được xác lập là lực lượng sản xuất nền tảng, vừa là mục tiêu vừa là công cụ phát triển; hạ tầng được đầu tư theo cách tiếp cận hệ thống, có ưu tiên và liên kết chặt chẽ.

Tuy nhiên, theo ông Thiên, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở năng lực thực thi. Ông Thiên nhấn mạnh, chỉ khi những tư duy, chủ trương và nghị quyết đúng đắn được chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiệu quả, nền kinh tế mới có thể đạt được tăng trưởng cao không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, hiệu quả và sử dụng tối ưu các nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030.

"Với tinh thần của các nghị quyết đã được đưa ra, tôi tin rằng nếu thành công, điều này sẽ đảm bảo đất nước phát triển không chỉ về số lượng mà còn về hiệu quả, về cách sử dụng tối ưu nguồn lực", ông Thiên kỳ vọng.

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho biết, tại thời điểm này, đã có 8 nghị quyết quan trọng được ban hành, bao phủ lên các lĩnh vực khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kinh tế tư nhân, năng lượng, y tế, giáo dục và kinh tế nhà nước.

Theo ông Thành, "bộ thập" nghị quyết trụ cột gắn với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cùng nền tảng về hạ tầng và nhân lực. Nguồn lực của Việt Nam còn lớn với tỷ lệ tiết kiệm trong dân cư cao dù thách thức nhất là làm sao để huy động hiệu quả và củng cố niềm tin để nguồn lực đó chảy vào đầu tư phát triển.

Ngân hàng, doanh nghiệp làm gì để kinh tế tăng trưởng cao?

Từ góc độ tài chính - ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB - cho rằng, tư duy "quyết định nhanh - triển khai nhanh - chịu trách nhiệm rõ ràng" đang dần trở thành thông lệ mới trong hệ thống ngân hàng.

Việc phân quyền mạnh hơn, áp dụng phương pháp quản trị linh hoạt và phát triển các sản phẩm tín dụng dựa trên dòng tiền đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các diễn giả tại hội thảo sáng nay.

Bên cạnh đó, tín dụng xanh được đánh giá vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cơ hội kinh doanh, giúp ngân hàng tăng trưởng ổn định và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Ở góc độ thu hút đầu tư nước ngoài, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc - cho rằng, môi trường đầu tư tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực nhờ tiến độ ra quyết định và triển khai dự án được cải thiện.

Tuy nhiên, ông Tâm cũng lưu ý sự cần thiết của việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó Tổng Giám đốc Khối đầu tư AgriS - nhấn mạnh, các tiêu chuẩn ESG và yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố bắt buộc đối với hàng hóa Việt Nam khi tham gia thị trường toàn cầu. Theo ông Linh, đây là xu hướng dài hạn, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, số hóa chuỗi sản xuất và nâng cao năng lực quản trị để duy trì khả năng cạnh tranh.