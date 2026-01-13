Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

VN-Index lần đầu tiên vượt 1.900 điểm

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 13/1 khi VN-Index lần đầu tiên vượt mốc 1.900 điểm, xác lập đỉnh lịch sử mới.

Động lực tăng điểm đến từ sự trở lại của nhóm cổ phiếu Vingroup, kết hợp với vai trò nâng đỡ của các mã vốn hóa lớn và dòng tiền lan tỏa mạnh trên diện rộng.

Động lực quan trọng nhất của phiên đến từ sự hồi phục rõ nét của nhóm cổ phiếu Vingroup. Sau cú điều chỉnh mạnh ở phiên trước, VIC, VHM và VPL đồng loạt tăng trở lại, trở thành lực kéo lớn giúp VN-Index vượt qua ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Thống kê cho thấy riêng bộ ba cổ phiếu này đã đóng góp hơn 11 điểm vào mức tăng chung của chỉ số.

screen-shot-2026-01-13-at-161415.png
Các cổ phiếu dẫn dắt VN-Index lập đỉnh.

Bên cạnh nhóm Vingroup, các cổ phiếu vốn hóa lớn và doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho nhịp tăng. Nhóm ngân hàng quốc doanh như VCB, BID duy trì sắc xanh và góp phần quan trọng giữ nhịp thị trường. EIB tăng trần.

Ở nhóm năng lượng, các mã dầu khí như GAS, PLX, BSR tăng trần. Sự kết hợp giữa nhóm tư nhân lớn và các doanh nghiệp Nhà nước đã tạo nên “liên minh dẫn dắt”, giúp chỉ số vượt qua vùng kháng cự quan trọng một cách thuyết phục.

Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm chứng khoán, dù nhiều cổ phiếu “hạ độ cao” về cuối phiên. VIX giữ vững mức trần 24.400 đồng/cổ phiếu. HCM, VPX tăng 4-5%.

Diễn biến đáng chú ý còn ghi nhận ở nhóm Gelex. VIX tăng kịch trần và duy trì trạng thái “trần cứng” suốt phiên, trong khi các cổ phiếu cùng họ như GEX tăng 6,2% và GEE tăng 4,1%.

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,6 điểm (1,36%) lên 1.902,93 điểm. HNX-Index tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,55%) lên 123,24 điểm. Thanh khoản HoSE tiếp tục mức cao, hơn 41.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 590 tỷ đồng trong phiên thị trường lập đỉnh, tập trung vào GMD, SHB, VRE, ACB, STB…

Việt Linh
#VN-Index #Chứng khoán #Vingroup #Cổ phiếu lớn #Thị trường Việt Nam #Đầu tư #Giao dịch

