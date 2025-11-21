TS. Đinh Thế Hiển: “Siêu đô thị sẽ là động lực tăng trưởng mới, giúp Việt Nam bước vào top 20 kinh tế thế giới”

Các siêu đô thị luôn được quy hoạch tổng thể từ đầu, kết nối giao thông mạnh, đủ không gian cho công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... Điều này giúp tạo nên một không gian sống hoàn chỉnh, đẳng cấp, giúp người dân có môi trường sống tốt hơn, điều mà các đô thị truyền thống rất khó làm.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định, mô hình siêu đô thị sẽ là đòn bẩy đưa Việt Nam bứt phá, đứng vào vị trí top đầu của Đông Nam Á và bước vào nền kinh tế top 20 thế giới.

Siêu đô thị giúp người dân có môi trường sống tốt hơn

- Mô hình siêu đô thị quy mô hàng nghìn hecta đang xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây tại các địa phương. Cần nhìn nhận xu hướng này ra sao, thưa ông?

Đúng là xu hướng này ngày càng rõ. Trước đây chúng ta chỉ có những khu đô thị như Phú Mỹ Hưng đã có thể coi là lớn. Nhưng các siêu đô thị những năm gần đây đang xuất hiện ngày càng nhiều, nổi bật nhất mới đây là Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ quy mô 2.870 ha. Xu hướng này trước hết xuất phát từ nhu cầu về chất lượng sống của người dân ngày càng tăng lên. Người dân mong muốn sống ở một nơi có đầy đủ tiện ích, an ninh đảm bảo…, mô hình siêu đô thị đáp ứng tốt đòi hỏi chính đáng này.

Đặt trong bức tranh kinh tế - xã hội hiện tại, xu hướng hình thành các siêu đô thị là điều tất yếu. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào Việt Nam, kéo theo nhu cầu nhà ở có tiêu chuẩn cao, dịch vụ, logistics… tăng theo.

Sự phát triển của mô hình siêu đô thị quy mô hàng nghìn ha, điển hình như Vinhomes Green Paradise là xu hướng tất yếu, đáp ứng nhu cầu về chất lượng sống ngày càng cao của người dân

- Mô hình siêu đô thị gì nổi bật so với các đô thị truyền thống, thưa ông?

Nhược điểm lớn nhất của mô hình “lan tỏa tự phát” như lâu nay là hạ tầng không theo kịp tốc độ tăng dân số. Điển hình như TP.HCM, nhiều khu vực nội thành chật chội, mật độ dân cư cao, thiếu công viên, bệnh viện, trường học… dẫn đến quá tải và ách tắc liên tục.

Khi phát triển theo kiểu “ở đâu đông thì mở đường tới đó”, đô thị sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, hạ tầng chắp vá, tắc nghẽn, quá tải, chất lượng sống ngày càng đi xuống. Ngược lại, các siêu đô thị, hay gọi là trung tâm mới tại những khu vực phù hợp có quỹ đất lớn, quy hoạch tổng thể từ đầu, kết nối giao thông mạnh, đủ không gian cho công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... Điều này giúp tạo nên một không gian sống hoàn chỉnh, đẳng cấp, giúp người dân có môi trường sống tốt hơn, điều mà các đô thị truyền thống rất khó làm.

Bước phát triển tất yếu của Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc

- Mô hình siêu đô thị hiện đang được áp dụng trên thế giới ra sao và đâu là bài học cho Việt Nam, thưa ông?

Thực tế quốc tế đã chứng minh: Tokyo, Seoul… đều phát triển theo mô hình này và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Các khu vực này có thể chiếm tới 50% dân số và trên 55% GDP cả nước. Hay như Singapore, họ phát triển theo mô hình hoa 5 cánh với mỗi “cánh hoa” là các đại đô thị có dấu ấn riêng và chất lượng sống đảm bảo. Một nơi có diện tích nhỏ như Singapore cũng thiết kế được như vậy thì Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

- Động lực tăng trưởng từ những siêu đô thị xuất phát nhờ những yếu tố nào, thưa ông?

Trước hết, một siêu đô thị xuất hiện thường tạo ra “mỏ cung” lớn và dài hạn. Khi hàng chục nghìn sản phẩm được đưa ra theo lộ trình, thị trường BĐS trở nên ổn định hơn, đảm bảo đa dạng nguồn cung, cũng như hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Quan trọng hơn, như tôi đã nói, siêu đô thị mang tới không gian sống hoàn toàn mới, nơi con người có thể sống - làm việc - vui chơi - giải trí trong cùng một khu vực mà không phải di chuyển xa. Đây chính là mô hình của tương lai. Bởi, nếu cứ tiếp tục phát triển như hiện nay, tức là nơi nào đông thì mở đường rồi tiếp tục kẹt, các thành phố sẽ mãi bị “cầm tù” trong hạ tầng cũ. Vì vậy, siêu đô thị là cách duy nhất để giải phóng áp lực trung tâm và kiến tạo môi trường sống nhân văn, đáng sống hơn.

Mặt khác, siêu đô thị là động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI chất lượng cao. Với hạ tầng giao thông - dịch vụ - công nghệ được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, các siêu đô thị trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục… Doanh nghiệp ngoại luôn tìm kiếm những “cực tăng trưởng mới” có quỹ đất lớn, hạ tầng tốt và môi trường sống văn minh. Siêu đô thị đáp ứng được các yếu tố trên nên có khả năng kéo theo chuỗi giá trị đầu tư rất mạnh, giúp các địa phương tăng thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững.

Siêu đô thị mang tới không gian sống hoàn toàn mới, nơi con người có thể sống - làm việc - vui chơi - giải trí

- Vậy, theo ông, một siêu đô thị muốn thành công cần đáp ứng những điều kiện tiên quyết nào?

Theo tôi, có ba điều kiện cốt lõi. Thứ nhất, khu vực đặt đô thị phải có động lực phát triển, ví dụ lợi thế về du lịch, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ hoặc lợi thế tự nhiên nhất định. Thứ hai, phải có hệ thống hạ tầng giao thông cực mạnh, kết nối đa hướng, như cao tốc, metro.

Và thứ ba, cần chủ đầu tư đủ tầm. Siêu đô thị không thể chia nhỏ, giao cho nhiều chủ đầu tư làm manh mún như bài học từng có tại TP.HCM trước đây. Một đại đô thị hiện đại không phải một “khu dân cư” đơn thuần mà phải là nơi có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ, thương mại tới sản xuất, được phát triển theo tiêu chuẩn ESG ở mức cao nhất… Bởi thế, đây là mô hình cần được dẫn dắt bởi doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm quy hoạch, khả năng kết nối…

Các siêu đô được quy hoạch bài bản về hạ tầng, tiện ích còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, du lịch địa phương

- Theo ông, trong tương lai siêu đô thị sẽ tác động thế nào đến diện mạo đô thị cũng như kinh tế Việt Nam?

Tôi tin rằng đây sẽ là bước ngoặt của 10 - 20 năm tới. Khi mô hình đô thị đa trung tâm hình thành, TP.HCM và Hà Nội sẽ không còn bị “nén” dân như hiện nay. Các đại đô thị vệ tinh sẽ trở thành nơi ở, làm việc, sản xuất, dịch vụ đồng bộ, góp phần giảm tải trung tâm, tạo động lực tăng trưởng mới.

Đây là cơ hội lịch sử nhưng không cào bằng. Nếu làm đúng, tập trung vào một số vùng lõi tốt, siêu đô thị sẽ trở thành đòn bẩy đưa Việt Nam bứt phá, nâng chuẩn sống, thu hút vốn ngoại và tái cấu trúc toàn bộ mô hình phát triển đô thị quốc gia. Đây sẽ là động lực để chúng ta vượt lên, đứng vào vị trí top đầu của Đông Nam Á và bước vào nền kinh tế top 20 thế giới.

- Xin cảm ơn ông!