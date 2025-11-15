Bảo hiểm và dư địa lớn để khơi thông dòng vốn dài hạn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

“Điều Việt Nam cần lúc này không chỉ là tăng trưởng, mà là một nền kinh tế đủ minh bạch, đủ chiều sâu để thu hút dòng vốn dài hạn” - nhận định của ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, tại Vietnam Future Economy Summit do Bloomberg Businessweek tổ chức, đã mở ra một góc nhìn khác về động lực tăng trưởng mới của Việt Nam: vốn dài hạn và vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm.

Ông Kevin Kwon chia sẻ tại Vietnam Future Economy Summit - Bloomberg Businessweek Vietnam 2025

Ngành bảo hiểm – “nhà đầu tư thầm lặng” của nền kinh tế

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề của tăng trưởng, khi nền kinh tế ghi nhận những tín hiệu tích cực trên nhiều phương diện. Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ; vốn FDI đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, Việt Nam cần củng cố khả năng chống chịu và mở rộng dòng vốn ổn định, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Trong đó, bảo hiểm được xem như “hạ tầng mềm” kết nối tài chính, an sinh và phát triển.

Nếu như trước đây, bảo hiểm thường được nhìn nhận chủ yếu ở vai trò “lá chắn tài chính” cho người dân và doanh nghiệp, thì hiện nay, ngành này còn là nguồn cung ứng vốn dài hạn đáng kể cho nền kinh tế.

“Là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, chúng tôi không chỉ là doanh nghiệp tái đầu tư vốn mà còn là chất xúc tác cho tăng trưởng bền vững. Riêng quý I/2025, ngành bảo hiểm đã tái đầu tư 860 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế, và Prudential đóng góp gần 183 nghìn tỷ đồng. Điều chúng tôi theo đuổi không chỉ là tăng trưởng, mà là một nền kinh tế minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và có khả năng thu hút nhiều dòng vốn dài hạn cho tương lai Việt Nam.” Ông Kevin Kwon – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ tại Vietnam Future Economy Summit ngày 14/11 vừa qua.

Prudential một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Theo ông Kevin, Dòng vốn này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tài chính, mà đang được tái đầu tư có trách nhiệm vào các trụ cột của phát triển bền vững như hạ tầng, y tế, năng lượng xanh và giáo dục. Đây chính là các lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam ưu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021–2030, hướng đến một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và cân bằng giữa tăng trưởng với an sinh xã hội .