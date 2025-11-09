Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, Vĩnh Long lập 20 chốt chặn các vùng dịch

Cảnh Kỳ
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đang lây lan, tỉnh Vĩnh Long lập 20 chốt kiểm soát với 80 người tham gia, các chốt hoạt động 24/24 giờ, nhằm kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển lợn ra vào địa bàn có dịch, nhằm khống chế, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 16 xã, tiêu hủy hơn 1.250 con. Hiện còn 8 xã có dịch chưa qua 21 ngày, đã công bố dịch trên địa bàn 4 xã. Để kiểm soát dịch bệnh trên đàn lợn, Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới xảy ra. Dự kiến ngành chức năng sẽ tiêu hủy 20% tổng đàn lợn tại 4 xã công bố dịch và 2 xã vùng bị uy hiếp.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vi rút dịch tả lợn châu Phi với đàn có biểu hiện nghi ngờ bệnh, đàn lợn nghi có tiếp xúc với mầm bệnh. Khi phát hiện lợn bệnh sẽ tiêu hủy toàn bộ lợn; tiêm vắc-xin phòng bệnh cho toàn bộ đàn lợn tại 11 xã/phường vùng đệm, khoanh vùng không để dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan.

Một giải pháp khác được ưu tiên thực hiện là kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh. Do đó, tỉnh Vĩnh Long quyết định lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh, với 80 người tham gia, hoạt động 24/24 giờ, nhằm kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn ra - vào địa bàn có dịch.

Ngoài ra, các ngành chức năng, địa phương tại Vĩnh Long cũng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi không vứt xác lợn bệnh, chết ra môi trường (sông, rạch...).

Trước đó, để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, xã phường tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Ngoài các giải pháp trên, tỉnh Vĩnh Long cũng giao các ngành chức năng tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn, kiểm soát giết mổ, chế biến, tiêu thụ; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Cảnh Kỳ
#dịch tả heo châu Phi #Vĩnh Long #kiểm soát dịch #tiêm phòng #đàn heo #tiêu hủy đàn heo #lập chốt

Xem thêm

