Giá xăng sắp đứt mạch giảm?

TPO - Sau nhiều kỳ điều chỉnh theo hướng giảm, giá xăng dầu trong nước ngày mai (15/1) được dự báo có thể tăng nhẹ, bám sát diễn biến của giá xăng dầu thành phẩm thế giới.

Theo dữ liệu cập nhật sáng 14/1 về giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, căn cứ quan trọng trong điều hành giá trong nước đã nhích lên so với kỳ trước. Trong đó, xăng RON 95-III đang giao dịch ở mức khoảng 72,9 USD/thùng, xăng E5 RON 92 khoảng 71,81 USD/thùng.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô WTI sáng 14/1 duy trì quanh mức 58,6 USD/thùng, dao động trong biên độ hẹp. Áp lực từ nhu cầu tiêu thụ chậm sau giai đoạn cao điểm cuối năm vẫn hiện hữu, song những yếu tố liên quan tới nguồn cung và chính sách điều tiết của OPEC+ khiến giá dầu khó giảm sâu hơn.

Với diễn biến này, giới kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng RON 95 trong kỳ điều hành ngày mai có thể tăng khoảng 80 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng khoảng 110 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Các mặt hàng dầu cũng được dự báo điều chỉnh theo hướng tương tự. Dầu diesel 0.05S-II với mức giá thành phẩm khoảng 79,93 USD/thùng có thể tăng khoảng 70 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 40 đồng/lít. Riêng dầu mazut dự báo giảm nhẹ khoảng 30 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu sẽ quay đầu tăng trở lại sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu dự báo tăng vào chiều 15/1.

Trong năm 2025, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Điều này góp phần hạ nhiệt chi phí nhiên liệu cho sản xuất, vận tải và tiêu dùng. Sau chuỗi giảm này, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tăng trở lại khi giá xăng dầu thành phẩm thế giới phục hồi nhẹ, dù mức biến động chưa lớn.

Ở thời điểm hiện tại, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang được áp dụng sau kỳ điều hành gần nhất ở mức: Xăng RON 95-III khoảng 19.050 đồng/lít, xăng E5 RON 92 khoảng 18.450 đồng/lít; dầu diesel khoảng 17.700 đồng/lít, dầu hỏa khoảng 16.900 đồng/lít và dầu mazut khoảng 14.200 đồng/kg.

Liên quan đến điều hành xăng dầu, Bộ Công Thương liên tục yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo đủ nguồn cung, không để gián đoạn phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán và cuối năm, bằng cách yêu cầu chủ động nguồn hàng dự trữ, thực hiện nghiêm kế hoạch tổng nguồn, bố trí đủ nhân lực, và phối hợp chia sẻ nguồn cung để duy trì hoạt động liên tục, đặc biệt là tại các cửa hàng bán lẻ.